SpaceX llançarà el coet Falcon 9 amb satèl·lits Starlink

SpaceX té previst llançar un coet Falcon 9 des de la base de la força espacial de Vandenberg el dilluns 11 de setembre a les 11:57. El coet transportarà 21 satèl·lits Starlink, que formen part del servei d'Internet per satèl·lit de banda ampla d'alta velocitat de SpaceX.

Si el llançament inicial es retarda, SpaceX té oportunitats de llançament de seguretat dimarts i dimecres. La companyia té com a objectiu aterrar el propulsor de la primera etapa del coet al droneship Of course I Still Love You a l'oceà Pacífic, que serà l'11è vol d'aquest propulsor en particular.

Una retransmissió web en directe del llançament estarà disponible al perfil de SpaceX a X (anteriorment Twitter) uns cinc minuts abans de l'enlairament.

Starlink és l'ambiciós projecte de SpaceX per crear una constel·lació global d'Internet per satèl·lit. Aquests petits satèl·lits, amb un pes d'uns 260 kg cadascun, es desplegaran en òrbita terrestre baixa per proporcionar connectivitat a Internet d'alta velocitat i baixa latència a tot el món. Amb el desplegament de 21 satèl·lits addicionals, SpaceX ampliarà la seva flota Starlink per millorar el seu creixent servei d'Internet de banda ampla.

La tecnologia de coets Falcon 9 reutilitzables de SpaceX permet llançaments espacials rendibles recuperant i reutilitzant la primera etapa del coet. La companyia ha assolit fites significatives en l'aterratge i el reflux dels propulsors, demostrant el potencial de reduir els costos de llançament i augmentar l'accessibilitat a l'espai.

Fonts: SpaceX