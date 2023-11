SpaceX llançarà 23 satèl·lits Starlink a l'òrbita: ampliant l'accés a Internet

La companyia d'exploració espacial SpaceX llançarà 23 satèl·lits d'Internet Starlink addicionals en òrbita aquesta nit. El llançament es farà des de l'estació de la força espacial de Cap Canaveral a Florida, marcant un altre període ocupat per a la companyia. La finestra de llançament programada s'obrirà a les 11:01 EDT (0401 GMT del 22 de novembre) i podeu veure l'emissió en directe al compte de SpaceX a X (abans conegut com a Twitter).

Si té èxit, la primera etapa del coet Falcon 9 tornarà a la Terra, aterrant verticalment a la nau drone anomenada "A Shortfall of Gravitas" a l'oceà Atlàntic, aproximadament 8.5 minuts després de l'enlairament. Aquest reforç en particular té un historial impressionant, ja que s'ha utilitzat en 15 llançaments i aterratges anteriors. Ha donat suport a missions com ara els vols Starlink, així com a missions d'astronautes per a la NASA, és a dir, Crew-3 i Crew-4.

Després d'aproximadament 65.5 minuts, els 23 satèl·lits Starlink es desplegaran a l'òrbita terrestre baixa des de l'etapa superior del Falcon 9. Aquest desplegament contribuirà als esforços en curs de SpaceX per ampliar la cobertura global d'Internet a través de la seva constel·lació Starlink. Amb cada llançament de satèl·lits, la xarxa de satèl·lits en òrbita creix, augmentant l'accessibilitat als serveis d'Internet d'alta velocitat a les zones remotes i poc ateses.

FAQ:

P: Què és Starlink?

R: Starlink és una constel·lació de satèl·lits construïda per SpaceX per proporcionar cobertura global d'Internet de banda ampla.

P: Quants satèl·lits Starlink hi ha actualment en òrbita?

R: A partir d'ara, SpaceX ha desplegat milers de satèl·lits Starlink en òrbita.

P: Com funciona Starlink?

R: Els satèl·lits Starlink funcionen formant una xarxa de malla a l'espai, permetent la comunicació interconnectada entre els satèl·lits i les estacions terrestres per oferir serveis d'Internet.

P: Per què és important ampliar l'accés a Internet?

R: L'ampliació de l'accés a Internet té immensos beneficis socioeconòmics, ja que permet connectar-se a zones abans desateses i promou oportunitats educatives, econòmiques i tecnològiques.

P: On puc veure el llançament de SpaceX?

R: Les emissions en directe de SpaceX es poden veure al seu compte oficial de Twitter, X.

Fonts:

– [Web oficial de SpaceX](https://www.spacex.com/)

– [NASA – Programa de tripulació comercial de SpaceX](https://www.nasa.gov/launchamerica/)