Un coet SpaceX Falcon 9 llançarà 21 satèl·lits Starlink a l'òrbita

SpaceX s'està preparant per a un altre llançament de coets, aquesta vegada per desplegar 21 satèl·lits d'Internet Starlink en òrbita. El coet Falcon 9 s'enlairarà de la base de la força espacial Vandenberg de Califòrnia dissabte a les 3:47 am EDT. Si hi ha retards, hi ha oportunitats de còpia de seguretat disponibles entre les 4:23 a. m. EDT i les 6:00 a. m. EDT.

El llançament es transmetrà al compte de SpaceX a X (anteriorment conegut com a Twitter) a partir d'uns cinc minuts abans de l'enlairament. Si tot va segons el previst, la primera etapa del Falcon 9 tornarà a la Terra i aterrarà a la nau dron "Of Course I Still Love You" aproximadament 8.5 minuts després del llançament. Això marcarà el 16è vol de la primera etapa d'aquest coet en particular, només un vol del rècord de reutilització de la companyia.

Després d'uns 62.5 minuts, els 21 satèl·lits Starlink es desplegaran des de l'etapa superior del Falcon 9. Aquest llançament serà la 75a missió orbital de SpaceX el 2023, ja que la companyia s'esforça per assolir el seu objectiu de 100 vols a finals d'any i 144 vols el 2024.

El projecte Starlink de SpaceX ha estat un focus important aquest any, amb prop del 60% dels seus vols dedicats a expandir la megaconstel·lació d'Internet. Actualment, hi ha gairebé 4,900 satèl·lits operatius a Starlink, i aquest nombre continuarà augmentant en els propers anys.

Font: Descripció de la missió de SpaceX