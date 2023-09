SpaceX es prepara per a un altre llançament de Starlink

SpaceX s'està preparant per al seu proper llançament de Starlink des de Cap Cañaveral, previst per divendres a la nit. La missió Starlink 6-14 veurà un coet Falcon 9 que transporta fins a 22 satèl·lits d'Internet des del Complex de Llançament Espacial 40 de l'Estació de la Força Espacial de Cap Cañaveral. La finestra de llançament principal està fixada per a les 7:56, amb opcions de còpia de seguretat disponibles si cal.

Es preveu que les condicions meteorològiques siguin favorables, amb un 60% de possibilitats de bones condicions a l'inici de la finestra, augmentant fins al 85% al ​​final. En cas de retard de 24 hores, la possibilitat millora fins al 90%. SpaceX té previst recuperar el reforç de la primera etapa, que farà el seu setè vol, al droneship A Shortfall of Gravitas in the Atlantic.

Pel que fa a la cobertura del llançament, SpaceX ha anunciat que només oferirà actualitzacions dels seus llançaments privats a través del seu compte oficial a la plataforma X (anteriorment Twitter). Aquest canvi es produeix després que la companyia oferís la cobertura del llançament de la seva última missió diumenge a la nit des del Kennedy Space Center on X, pocs minuts abans de l'enlairament.

Tot i que SpaceX continua mantenint un índex de llançament elevat, val la pena assenyalar que aquest serà el llançament número 47 des de la Costa Espacial d'aquest any, amb gairebé tots els realitzats per SpaceX. La United Launch Alliance (ULA) només tindrà el seu segon llançament de l'any dissabte al matí amb un coet Atlas V en una missió per a l'Oficina Nacional de Reconeixement i la Força Espacial. L'altre llançament de Space Coast aquest any va ser realitzat per Relativity Space al març.

Incloent els llançaments des de les seves instal·lacions a Califòrnia, SpaceX està en camí de superar els 90 llançaments durant l'any. Aquest llançament marcarà el seu vol orbital número 63 el 2023, superant ja el rècord anterior de 61 establert el 2022. És important tenir en compte que aquest recompte no inclou l'intent infructuós del 20 d'abril del seu Starship i Super Heavy del seu llançament de prova a Texas. instal·lació. Tanmateix, SpaceX té una altra nau apilada a l'espera de l'aprovació de l'Administració Federal d'Aviació per a un altre intent de llançament.

Definicions:

– Falcon 9: un vehicle de llançament d'elevació mitjana de dues etapes a òrbita desenvolupat i fabricat per SpaceX.

– Starlink: projecte de constel·lació de satèl·lits de SpaceX amb l'objectiu de proporcionar cobertura de banda ampla global.

– Droneship: vaixell autònom utilitzat per SpaceX per aterrar i recuperar coets al mar.

– United Launch Alliance (ULA): una empresa conjunta entre Boeing i Lockheed Martin que ofereix serveis de llançament espacial.

– Atlas V: Un vehicle de llançament desenvolupat per ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO): organització del govern dels EUA responsable del disseny, adquisició, llançament i operació de satèl·lits d'intel·ligència.

– Força espacial: una branca de les Forces Armades dels Estats Units responsable de la guerra espacial.

Fonts: no s'han proporcionat URL.