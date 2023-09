El coet SpaceX Falcon 9 es llançarà per 17a vegada

Un coet SpaceX Falcon 9 farà història amb el llançament per 17a vegada aquesta nit. El coet portarà 22 satèl·lits d'Internet Starlink de SpaceX. El llançament està previst que tingui lloc des de l'estació de la força espacial de Cap Canaveral a Florida a les 10:47 EDT. Els espectadors poden veure l'esdeveniment en directe a través del compte de SpaceX a X.

Si tot va segons el previst, la primera etapa del Falcon 9 tornarà a la Terra al cap de 8.5 minuts i aterrarà en una nau drone SpaceX estacionada al mar. Això marcarà el 17è enlairament i aterratge amb èxit d'aquest propulsor Falcon 9 en particular, marcant una nova fita per a la reutilització dels coets. Actualment, només dos propulsors Falcon 9 han aconseguit 16 vols.

Els 22 satèl·lits Starlink a bord del coet es desplegaran a l'òrbita terrestre baixa aproximadament 62.5 minuts després del llançament. Aquest llançament també contribuirà a un altre rècord per a SpaceX, ja que serà la seva 65a missió orbital de l'any, superant el seu rècord anterior de 61 establert el 2022.

SpaceX s'ha centrat principalment a expandir la megaconstel·lació Starlink aquest any, que actualment consta de més de 4,700 satèl·lits operatius. No obstant això, la companyia té previst continuar augmentant aquest nombre, ja que tenen permís per llançar 12,000 satèl·lits Starlink i han sol·licitat l'aprovació per a 30,000 addicionals.

Amb cada llançament i aterratge amb èxit, SpaceX demostra la importància i el potencial de la reutilització dels coets. A mesura que continuen avançant els límits de la tecnologia espacial, el futur de l'exploració espacial sembla més brillant que mai.

