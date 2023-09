Un coet Falcon 9 llança 21 satèl·lits Starlink des de la base de la força espacial de Vandenberg

Un coet Falcon 9 es va llançar amb èxit des de la base de la força espacial de Vandenberg dilluns a la nit, marcant el tercer enlairament de setembre. El coet, pertanyent a SpaceX, portava 21 satèl·lits Starlink com a part de la missió de la companyia de proporcionar un servei global d'Internet. SpaceX té com a objectiu millorar l'accés a Internet en àrees on no ha estat fiable o no està disponible.

S'esperava que el desplegament dels satèl·lits es produís al voltant d'una hora després de l'enlairament. El propulsor de la primera etapa del coet, que ja havia volat 11 vegades, va aterrar amb èxit al vaixell drone situat a l'oceà Pacífic.

Just abans del llançament, Telesat, una empresa canadenca, va anunciar un acord de llançament múltiple amb SpaceX per a missions tant de Vandenberg com de Florida. Telesat ha comprat 14 llançaments del coet Falcon 9, cadascun transportant fins a 18 satèl·lits Telesat Lightspeed a l'òrbita terrestre baixa per llançament. La campanya de llançament de Telesat començarà el 2026, amb un servei global previst per al 2027.

La xarxa Telesat Lightspeed proporcionarà enllaços de dades d'alta velocitat, connexions altament segures i connectivitat de banda ampla de baixa latència a tot el món. El mes passat, Telesat va signar un contracte amb MDA Ltd. per ser el principal contractista de satèl·lits.

El president i conseller delegat de Telesat, Dan Goldberg, va expressar la seva confiança en la fiabilitat i l'alta cadència de llançament de SpaceX, afirmant que seran un gran soci per llançar Telesat Lightspeed. La presidenta i directora d'operacions de SpaceX, Gwynne Shotwell, va expressar l'orgull de llançar la constel·lació de Telesat i l'expansió de les capacitats de connectivitat per als clients de tot el món.

El llançament del coet no només beneficia a SpaceX, sinó que també ofereix oportunitats laborals als treballadors i porta els membres de la tripulació a la costa central, impulsant l'economia local.

A més d'aquest llançament recent, Vandenberg va llançar anteriorment un coet Falcon 9 que portava satèl·lits militars en òrbita per a l'Agència de Desenvolupament Espacial de la Força Espacial dels EUA a principis de mes.

