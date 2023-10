SpaceX anuncia el llançament a primera hora del matí del coet Falcon 9

SpaceX ha anunciat un proper llançament des de la base de la força espacial Vandenberg. La companyia té com a objectiu el llançament d'un coet Falcon 12 des de l'SLC-47E a les 21:9 del matí del 4 d'octubre. L'objectiu d'aquest llançament és desplegar 21 satèl·lits Starlink a l'òrbita terrestre baixa.

En el cas que el llançament no pugui procedir com estava previst, SpaceX ha identificat tres oportunitats de còpia de seguretat entre les 1:23 i les 3:11 per reprogramar-les. A més, hi ha sis oportunitats de còpia de seguretat addicionals disponibles a partir de les 26:2 de dissabte fins a les 50:XNUMX de la matinada de diumenge.

Per als interessats, es podrà accedir a una transmissió web en directe des de SpaceX aproximadament cinc minuts abans del llançament. Això proporcionarà als espectadors actualitzacions en temps real i els permetrà presenciar la missió a mesura que es desenvolupa.

Val la pena assenyalar que el reforç que donarà suport a aquesta missió s'ha utilitzat 15 vegades en llançaments anteriors. Després de la separació de l'etapa, s'espera que la primera etapa del coet aterri a l'Of Course I Still Love You Droneship a l'oceà Pacífic. Aquesta reutilització és una fita important en els esforços de SpaceX per reduir el cost de l'exploració espacial i fer-la més sostenible.

Pel que fa a l'impacte local, no s'espera que se sentin booms sonors durant aquest llançament. Aquesta és una bona notícia per als residents propers, ja que els booms sonors poden ser pertorbadors i sorprenents.

En general, aquest llançament a primera hora del matí per part de SpaceX representa un altre pas endavant en la missió en curs de la companyia per desenvolupar i ampliar la seva xarxa global d'Internet per satèl·lit.

Definicions:

– Coet Falcon 9: un vehicle de llançament orbital de dues etapes desenvolupat per SpaceX. Està dissenyat per al transport fiable i segur de satèl·lits i càrregues útils a l'espai.

– Satèl·lits Starlink: una constel·lació de petits satèl·lits desplegats per SpaceX amb l'objectiu de proporcionar cobertura global de banda ampla.

- Per descomptat, encara t'estimo Droneship: un vaixell drone autònom utilitzat per SpaceX per aterrar i recuperar coets propulsors al mar.

Font: SpaceX (no es proporciona cap URL)