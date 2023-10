SpaceX llança un nou lot de satèl·lits Starlink

By

SpaceX va llançar amb èxit un nou lot de satèl·lits d'Internet Starlink a l'òrbita terrestre baixa el dijous 5 d'octubre. El coet Falcon 9 transportava 22 satèl·lits Starlink i va enlairar des del Complex de llançament espacial 40 (SLC-40) a l'estació de la força espacial de Cap Canaveral a Florida. . Això va marcar el vuitè vol per al propulsor de la primera etapa del Falcon 9 que donava suport a aquesta missió.

La primera etapa del coet, que prèviament havia llançat diverses missions, com ara CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e i quatre missions Starlink, va aterrar amb èxit al droneship Just Read the Instructions estacionat a l'oceà Atlàntic després de la separació de l'etapa.

Starlink és una constel·lació de satèl·lits avançats que operen en òrbita baixa al voltant de la Terra. Té com a objectiu proporcionar accés a Internet d'alta velocitat i de baixa latència a zones remotes i poc ateses de tot el món, incloses les regions que no tenen una infraestructura d'Internet fiable, com ara les zones rurals i remotes.

Aquest llançament contribueix al creixement de la constel·lació Starlink, que ja consta de milers de satèl·lits. L'objectiu és proporcionar cobertura global i millorar la connectivitat a Internet per a milions de persones a tot el món. SpaceX continua llançant més satèl·lits per ampliar la cobertura i millorar el rendiment de la xarxa Starlink.

Amb el desplegament reeixit d'aquests 22 nous satèl·lits, SpaceX s'acosta a assolir la seva missió d'oferir accés a Internet d'alta velocitat a les persones fins i tot als racons més remots del món. La companyia s'ha convertit en un actor clau en la indústria d'Internet per satèl·lit, revolucionant les opcions de connectivitat i superant la bretxa digital.

Fonts:

- SpaceX (no es proporciona cap URL)

– Definicions: Starlink: una gran constel·lació de satèl·lits altament avançats que operen en una òrbita baixa al voltant de la Terra per proporcionar accés a Internet d'alta velocitat i de baixa latència a zones remotes i poc servides.