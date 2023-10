El llançament de SpaceX avui coincideix amb el rècord de l'any de Space Coast

Un llançament previst de SpaceX des de l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral per dimarts empataria el rècord anterior de llançaments de la Costa Espacial en un any, amb 57 llançaments totals. El llançament, previst per a les 5:20, portarà 22 satèl·lits d'Internet Starlink de SpaceX.

Aquest any, SpaceX ha estat el principal proveïdor de llançament a la costa espacial de Florida, amb 53 missions des del Centre Espacial Canaveral o Kennedy. En comparació, United Launch Alliance (ULA) ha volat tres vegades i Relativity Space una vegada. La majoria dels llançaments de SpaceX han estat per a la creixent constel·lació de Starlink, amb aquest llançament que marca la 31a missió Starlink des de la Costa Espacial.

A més de les missions Starlink, SpaceX també ha llançat les tres missions tripulades amb seu als Estats Units aquest any, incloses Crew-6, Axiom 2 i Crew-7, totes des del Kennedy Space Center. En particular, KSC també ha acollit quatre llançaments de Falcon Heavy, inclòs el recent llançament de Psyche, que va suposar la primera vegada que la NASA va utilitzar aquest potent coet.

El ritme dels llançaments ha augmentat, amb només un interval de vuit hores i 42 minuts entre el llançament de Psyche el divendres al matí i el llançament de Starlink el mateix vespre. Aquest és el temps més curt entre llançaments des de les missions del programa Gemini el 1966.

SpaceX ha establert nombrosos rècords de canvi de llançaments des del Space Launch Complex 40, inclòs el llançament de dues missions des de la plataforma en quatre dies. Amb diversos vols Starlink planificats, així com futures missions com el reabastament CRS-29 i la missió Commercial Lunar Payload Services (CLPS), és possible que l'Eastern Range pugui veure més de 70 llançaments aquest any.

Altres proveïdors de llançament, com ara ULA i Relativity Space, també tenen llançaments potencials abans de finals d'any. El nou coet Vulcan Centaur de l'ULA, inicialment previst per a l'enlairament al maig, podria volar al desembre. Mentrestant, Blue Origin, propietat de Jeff Bezos, espera estrenar el seu coet de càrrega pesada New Glenn a finals del 2024.

En el futur, s'espera que la Costa Espacial vegi una alta freqüència de llançaments continuada, amb SpaceX i ULA amb l'objectiu d'augmentar la seva cadència de llançament i més empreses entrant al mercat.

