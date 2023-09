SpaceX està preparat per llançar un altre lot de satèl·lits Starlink

SpaceX s'està preparant per a un altre llançament dels seus satèl·lits d'Internet Starlink des de l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral a Florida. El llançament del coet Falcon 9 està programat per a les 9:07 EDT de dissabte, amb una finestra de llançament de quatre hores. Aquest seria el llançament número 51 de la Costa Espacial aquest any. Es preveu que les condicions meteorològiques per al llançament siguin excel·lents, amb un 95% de possibilitats que les condicions meteorològiques "anar". L'única preocupació és una lleugera possibilitat de núvols persistents d'un sistema tropical costaner. L'intent d'aterratge de reforç apareix com a "risc baix".

La càrrega útil d'aquesta missió és un altre lot de satèl·lits Starlink, dissenyats per proporcionar cobertura global d'Internet. Si el llançament té èxit, marcarà el 17è vol per al reforç de la primera etapa. A diferència de les missions anteriors, no hi haurà booms sonors locals associats amb aquest llançament. El reforç de la primera etapa apuntarà a un vaixell drone que aterrarà uns vuit minuts després de l'enlairament.

SpaceX encara no ha anunciat la propera data de llançament prevista per a missions Starlink addicionals. Tanmateix, al Kennedy Space Center s'estan preparant per al llançament de la nau espacial Psyche de la NASA a bord d'un coet Falcon Heavy de triple nucli la primera setmana d'octubre. Aquesta missió interplanetària estudiarà un asteroide ric en metalls entre Mart i Júpiter.

SpaceX continua impulsant els límits de l'exploració espacial i la tecnologia de satèl·lits. La constel·lació Starlink de la companyia té com a objectiu proporcionar accés a Internet fiable i assequible a les zones del món poc ateses. Amb cada llançament reeixit, la xarxa s'acosta més al seu objectiu de cobertura global. Estigueu atents a les actualitzacions sobre l'últim llançament i futures missions de SpaceX.

Font: Florida Today

Definicions:

– Starlink: la constel·lació de satèl·lits de SpaceX dissenyada per oferir cobertura global d'Internet.

– Falcon 9: el coet reutilitzable de dues etapes de SpaceX utilitzat per transportar satèl·lits i altres càrregues útils a l'espai.

– Booster: el component de la primera etapa del coet Falcon 9 que proporciona l'empenta inicial durant el llançament i és capaç d'aterrar per reutilitzar-lo.

– Vaixell drone: vaixell autònom utilitzat per SpaceX per aterrar i recuperar els propulsors de la primera etapa al mar.

Nota: l'article es basa en els punts principals indicats i no inclou cap informació addicional més enllà de l'article font.