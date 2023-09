SpaceX aconsegueix el rècord de llançament número 50 de l'any

SpaceX ha assolit una nova fita en completar amb èxit el seu llançament número 50 de l'any, il·luminant la Costa Espacial amb l'ascens ardent del coet Falcon 9. Aquesta missió també va marcar el 17è vol del propulsor, establint un nou rècord per a la companyia. El coet Falcon 9 es va llançar des del Complex de llançament espacial 40 de l'Estació de la Força Espacial de Cap Canaveral, transportant 22 satèl·lits Starlink de SpaceX.

El reforç utilitzat per a aquesta missió té un historial de vol impressionant, que s'ha llançat prèviament en diverses missions, com ara GPS III-3, Turksat 5A i diverses missions Starlink. Va aterrar amb èxit al dronship A Short Fall of Gravitas a l'oceà Atlàntic. SpaceX ha estat la força impulsora de la majoria dels llançaments des de la Costa Espacial aquest any, amb United Launch Alliance i Relativity Space només uns quants dels llançaments restants.

A més dels 37 llançaments des de Cap Cañaveral, SpaceX també ha completat 10 llançaments des del Centre Espacial Kennedy, inclosos els tres vols espacials humans dels EUA aquest any. La companyia té plans per a diverses missions més de Falcon 9 i almenys un llançament de Falcon Heavy el mes que ve. Si tot va segons el previst, la Costa Espacial està en camí de superar el seu rècord anterior de 57 llançaments en un any, establert el 2022.

Des del primer llançament amb èxit de SpaceX el 2008, la companyia s'ha convertit en el proveïdor de llançament més prolífic de la indústria. Aquest darrer llançament amb èxit porta el nombre total de llançaments amb èxit de SpaceX a 265 als seus coets Falcon 1, Falcon 9 i Falcon Heavy. Cal destacar que la companyia també ha aconseguit 227 aterratges amb èxit i 199 reutilització de propulsors de coets. En comparació, United Launch Alliance ha realitzat 157 llançaments des de la seva formació el 2006.

Mentre que SpaceX pren el lideratge en freqüència de llançament, Rocket Lab és el següent proveïdor de llançament més ocupat, tot i que amb coets més petits. Tot i haver enfrontat un revés amb un intent de llançament a principis d'aquesta setmana que va provocar una pèrdua de càrrega útil, Rocket Lab havia estat en camí de completar 15 llançaments aquest any. Actualment, la companyia investiga la causa del problema i treballa amb l'Administració Federal d'Aviació.

En general, el recent llançament de SpaceX és un testimoni de l'èxit i el compromís de la companyia per avançar en l'exploració espacial. Amb més llançaments programats per a la resta de l'any, SpaceX continua superant els límits i redefinint el que és possible en l'àmbit de la tecnologia espacial.

