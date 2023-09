SpaceX llança el 67è coet de l'any i estableix un nou rècord de reutilització

By

SpaceX continua batent rècords quan va llançar el seu coet 67 de l'any dimarts a la nit. El llançament va ser significatiu per dos motius: va marcar la 17a reutilització d'una primera etapa del Falcon 9 i va demostrar la capacitat de SpaceX d'impulsar els límits de la reutilització del reforç. Aquest propulsor, amb el número de sèrie 1058, havia volat anteriorment en 11 missions Starlink i diverses altres missions.

Els enginyers de SpaceX han realitzat avaluacions del desgast del reforç i creuen que els coets poden aconseguir almenys 20 vols. Malgrat l'elevat nombre de reutilitzacions, SpaceX manté una taxa d'èxit del 100% en els darrers 9 llançaments del coet Falcon 228. Encara es fan algunes inspeccions bàsiques i substitucions de components, i l'empresa utilitza reforçadors amb més experiència per als seus propis satèl·lits Starlink.

Un aspecte interessant del llançament va ser l'enfocament de difusió minimalista de SpaceX. Per als llançaments de Starlink, la companyia ara només proporciona una font de vídeo amb un àudio mínim des del centre de control de llançament, començant cinc minuts abans de l'enlairament. Aquest enfocament està en línia amb l'objectiu de SpaceX de fer que els llançaments siguin rutins i treure la "màgia" de l'enlairament. Elon Musk, el fundador de SpaceX, mai no ha estat un fan de les retransmissions web de llançament, però entén el valor de mostrar el treball de la companyia per als clients externs.

Tanmateix, una decisió qüestionable és l'elecció de Musk de transmetre les retransmissions web exclusivament a X, la xarxa social que va adquirir, en lloc de YouTube. Això ha provocat una resolució de vídeo de baixa qualitat i altres problemes que afecten l'experiència de visualització dels espectadors en línia. Com a resultat, els fluxos de llançament alternatius d'altres plataformes semblaven tenir un públic més gran per al llançament de Starlink.

Malgrat això, SpaceX continua a l'avantguarda dels llançaments de coets, establint nous rècords i augmentant els límits de la reutilització de reforços.

