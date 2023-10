Eliminació de satèl·lits: una preocupació mediambiental creixent a l'espai

Els satèl·lits que han arribat al final de la seva vida operativa suposen un dilema per a les agències espacials. Els mètodes actuals per eliminar aquestes naus espacials estan deixant-les en òrbita, augmentant-les a òrbites de cementiri lluny dels satèl·lits operatius o dirigint-les cap a la Terra per a la reentrada atmosfèrica. Tanmateix, un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Purdue i la NOAA ha demostrat que la reentrada atmosfèrica no està exempta de conseqüències.

Tradicionalment, la reentrada atmosfèrica s'ha considerat com un mètode fiable per disposar de satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO). A mesura que LEO s'ha omplert de satèl·lits cada vegada més en els darrers anys, aquest mètode d'eliminació s'ha popularitzat. Tanmateix, l'estudi publicat a les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències revela que la reentrada atmosfèrica està provocant que la regió superior de l'atmosfera terrestre es contamini amb les restes vaporitzades de les naus espacials.

L'equip d'investigació va notar un canvi en la composició dels núvols d'ions deixats pels meteorits que entraven a l'atmosfera. Van descobrir que l'empremta química canviant d'aquestes partícules es devia potencialment a l'augment del nombre de naus espacials que tornaven a entrar a l'atmosfera. Per confirmar les seves troballes, els investigadors van connectar instruments als avions i van realitzar mesures directes de l'atmosfera a aproximadament 12 milles per sobre d'Alaska i els Estats Units continentals.

Els resultats de l'estudi van mostrar una concentració significativa de metalls a l'atmosfera, incloent liti, alumini, coure, plom, magnesi i sodi, que van seguir de prop amb la reentrada de satèl·lit. A més, els investigadors també van observar que el 10% de les partícules d'aerosol encarregades de protegir la capa d'ozó contenien alumini.

Tot i que l'impacte total d'aquestes troballes sobre el medi ambient i el canvi climàtic encara no està clar, els investigadors creuen que emfatitza l'impacte significatiu dels vols espacials humans al planeta. Comprendre les conseqüències de l'augment de les concentracions de metalls a l'atmosfera és crucial per avaluar els riscos potencials tant per a la capa d'ozó com per a la vida a la superfície de la Terra. Es necessitaran més estudis per entendre completament les implicacions dels mètodes d'eliminació de satèl·lits sobre el medi ambient i determinar si s'han d'explorar estratègies alternatives per mitigar la contaminació de l'atmosfera terrestre.

Fonts:

– Títol: Mètodes d'eliminació de satèl·lits i el seu impacte en l'atmosfera terrestre

– Font: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definició: L'òrbita terrestre baixa (LEO) és una regió de l'espai a uns 2000 quilòmetres de la superfície terrestre on resideixen la majoria de satèl·lits i l'Estació Espacial Internacional.

– Definició: La reentrada atmosfèrica és el procés pel qual una nau espacial o satèl·lit entra a l'atmosfera terrestre després de completar la seva missió o arribar al final de la seva vida operativa.