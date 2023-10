La filtració externa a l'Estació Espacial Internacional demana la NASA a reprogramar les caminades espacials

La NASA s'ha vist obligada a canviar la data d'una propera caminada espacial i ajornar-ne una altra després d'una fuita externa de refrigerant a l'Estació Espacial Internacional (ISS). La fuita es va originar a partir d'un radiador de seguretat connectat al mòdul Nauka de Rússia. Tot i que el refrigerant no és tòxic ni perillós per a la tripulació, la NASA està prenent precaucions per evitar que entri als sistemes interns i provoqui la degradació de l'equip amb el pas del temps.

Com a conseqüència de la situació, la caminada espacial prevista per al dijous 19 d'octubre s'ha reprogramat per a una data posterior. Les tasques previstes per a la caminada espacial no són sensibles al temps i no afectaran les operacions de l'ISS. La segona caminada espacial, prevista inicialment per al dilluns 30 d'octubre, es desenvoluparà tal com estava previst. Això marcarà les primeres excursions fora de l'estació per als astronautes de la NASA Loral O'Hara i Jasmin Moghbeli. Durant la caminada espacial, retiraran una caixa d'electrònica defectuosa i substituiran un conjunt de coixinets de trundle a l'articulació rotativa Solar Alpha de l'armadura del port, permetent que les matrius solars de l'estació espacial segueixin el sol.

Mentrestant, una altra caminada espacial, que actualment està pendent de ser reprogramada, implicarà O'Hara i l'astronauta de l'Agència Espacial Europea Andreas Mogensen. La seva missió inclou recollir mostres de l'exterior de l'estació per determinar l'existència de microorganismes. També substituiran una càmera d'alta definició i realitzaran tasques de manteniment per preparar futures sortides espacials.

Aquest no és el primer incident que afecta les operacions de l'ISS a causa d'una fuita de refrigerant. El desembre passat, una nau espacial Soiuz va patir una fuita de refrigerant després de ser impactada per un petit meteoroide, la qual cosa va provocar una prolongació de l'estada de l'astronauta de la NASA i dos cosmonautes russos en sis mesos. Encara es desconeix la causa de la recent fuga al radiador del mòdul Nauka.

Font: NASA

Definicions:

– Estació espacial internacional (ISS): una estació espacial habitable en òrbita terrestre baixa. Serveix com a laboratori on les tripulacions realitzen investigacions científiques i realitzen experiments.

– Refrigerant: fluid o gas utilitzat per regular les temperatures en sistemes mecànics, com el sistema de refrigeració de l'ISS.

– Passeig espacial: Activitat que fan els astronautes fora de la seva nau espacial mentre es troben a l'espai.

– Radiador: Un dispositiu que transfereix calor d'un medi a un altre, normalment instal·lat en sistemes que generen un excés de calor.

– Muntatge de coixinets: un mecanisme que permet una rotació i un moviment suaus en determinats sistemes d'articulació. En aquest cas, permet la rotació de les matrius solars de l'ISS.