Identificació d'AGN de ​​línia ampla i de baixa massa a l'univers primerenc

Els forats negres supermassius (SMBH) són una característica comuna al centre de les galàxies massives. Tanmateix, els orígens d'aquests forats negres massius a l'univers primerenc segueixen sent un misteri. Una teoria suggereix que els SMBH van créixer a partir de progenitors més petits acumulant massa a través dels seus discs d'acreció. Aquests forats negres més petits, coneguts com a "llavors", tenen masses que oscil·len entre 100 i més de 100,000 vegades la massa del Sol. Però quan s'observen els primers SMBH, els investigadors han trobat masses d'uns mil milions de vegades la massa del Sol. Aquestes observacions estan esbiaixades cap als quàsars més lluminosos, així que com podem trobar els quàsars més febles i els forats negres de menor massa que poden existir a l'univers primerenc?

Els investigadors estan recorrent al telescopi espacial James Webb (JWST) per superar aquest repte. Utilitzant la sensibilitat del JWST a les longituds d'ona de l'infraroig proper, un estudi recent va identificar dos nuclis de galàxies actius (AGN) a un desplaçament cap al vermell z>5, uns mil milions d'anys després del Big Bang. Aquests AGN, coneguts com CEERS 2782 i CEERS 746, es van identificar mitjançant espectroscòpia NIRSpec del programa Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

En estudiar els espectres d'aquests AGN, els investigadors van poder analitzar línies d'emissió importants i determinar que tots dos objectes són AGN de ​​línia ampla. Els autors van utilitzar diagrames de relació de línies per distingir entre AGN i galàxies formadores d'estrelles. No obstant això, aquests diagrames no van poder classificar definitivament els CEERS 2782 i CEERS 746 a causa del seu alt desplaçament cap al vermell i la seva baixa metal·licitat. A més, els autors van calcular la massa dels forats negres supermassius al centre d'aquests AGN mitjançant la línia d'emissió Hα. L'enfosquiment de gas i pols pot afectar aquestes mesures, potencialment subestimant la massa del forat negre.

El descobriment de CEERS 2782 i CEERS 746 ajuda a superar la bretxa entre les observacions d'AGN locals i quàsars d'alt desplaçament cap al vermell. Aquests AGN febles i d'alt desplaçament cap al vermell proporcionen informació valuosa sobre l'univers primerenc i la formació de forats negres supermassius. A mesura que el telescopi espacial James Webb continua revelant més monstres amagats al cosmos, aviat podrem desentranyar els misteris que envolten els orígens d'aquests objectes celestes massius.

