Investigadors de Corea del Sud protesten per les retallades proposades pel govern al pressupost d'investigació

La comunitat científica de Corea del Sud està en armes després de la proposta del govern de fer retallades importants al pressupost federal de recerca per al 2024. El país ha estat conegut pels seus alts nivells de despesa del govern en recerca i desenvolupament (R+D), però aquest anunci ha provocat rar clam entre els investigadors.

Els sindicats i les associacions científiques uneixen forces per protestar contra aquestes retallades, amb la Unió per a la Investigació Nacional de Ciència i Tecnologia organitzant conferències de premsa, concentracions i escrivint a l'Assemblea Nacional amb l'esperança d'aconseguir el suport públic. Diversos grups també han escrit cartes obertes oposant-se als plans.

El Ministeri de Ciència i TIC (MSIT) de Corea del Sud va anunciar les retallades el 22 d'agost, marcant la primera vegada en més de tres dècades que el finançament de la ciència s'ha destinat específicament. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el pressupost de R+D de Corea del Sud va representar més del 4.5% del PIB el 2023, i el president del país havia anunciat prèviament plans per mantenir la despesa en R+D al 5% per convertir-se en un dels els cinc millors països del món per a la recerca.

El MSIT ha defensat la seva decisió afirmant que pretén fer més eficient el sistema d'R+D del govern. Les retallades proposades eliminarien els projectes de baix rendiment i reduirien els costos indirectes com ara la infraestructura i els equips de recerca. El ministeri té previst augmentar la inversió en àrees específiques com la intel·ligència artificial i els semiconductors, alhora que redueix el suport a la investigació bàsica en favor de projectes de col·laboració internacional.

El govern argumenta que els científics coreans no han col·laborat tant com els d'Europa i els Estats Units, a nivell nacional o internacional. Així, preveu ampliar el pressupost per a l'intercanvi internacional de recerca. Tanmateix, alguns investigadors argumenten que les col·laboracions internacionals requereixen més que només finançament i subratllen la necessitat d'infraestructures i un suport sostingut.

Les retallades pressupostàries proposades han generat preocupacions sobre la col·laboració a llarg termini i les perspectives futures dels graduats en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM). Ja hi ha la percepció que les carreres STEM són menys estables i lucratives, i aquestes retallades podrien reforçar aquesta percepció. A més, encara que les retallades no s'apliquin, el dany a la moral i la confiança en el futur ja s'ha fet.

