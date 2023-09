El Curiosity Rover continua la seva exploració a Mart

El rover Curiosity, desplegat per la NASA a Mart, s'embarca en un altre cap de setmana d'exploració. El rover es dedicarà a una varietat d'activitats científiques, aprofitant l'oportunitat d'estudiar de prop el paisatge marcià.

El pla de cap de setmana inclou ciència de contacte al primer sol, una conducció al segon sol i ciència a distància al tercer sol. Aquest patró d'activitats s'ha repetit en nombrosos caps de setmana al llarg del viatge de Curiosity, però el terreny en constant canvi assegura que sempre hi ha alguna cosa nova per descobrir.

El primer sol implicarà l'anàlisi de dos objectius situats molt a prop del rover. El primer objectiu, anomenat "Hydra", es raspallarà amb l'eina d'eliminació de pols (DRT) abans de ser examinat per l'espectròmetre de raigs X de partícules alfa (APXS) i el Mars Hand Lens Imager (MAHLI). El segon objectiu, anomenat "Dodoni", és una característica resistent elevada que també serà estudiada per APXS i MAHLI.

A més, els instruments de Química i Càmera (ChemCam) i Mast Camera (Mastcam) continuaran documentant la cresta superior de Gediz Vallis, així com estudiant un altre llit de roca propera anomenada "Thassos" mitjançant l'espectroscòpia de ruptura induïda per làser (LIBS). Mastcam també observarà la butte de l'Orinoco i un bloc en capes anomenat 'Rouskio'.

El segon sol se centrarà en activitats científiques prèvies a la conducció, inclosa l'anàlisi LIBS d'una vena fosca al mateix bloc que Thassos, mosaics que capturen vistes de la vora del cràter oriental i observacions de l'espai de treball proper i un altre objectiu resistent anomenat "Milos". Els sensors ambientals també controlaran l'activitat del diable de pols i mesuraran l'opacitat atmosfèrica.

El tercer sol implicarà observacions científiques remotes, com ara una enquesta del diable de pols i una pel·lícula de núvols suprahoritzó al migdia. ChemCam utilitzarà el seu programari AEGIS (Autonomous Exploration for Gathering Increased Science) per seleccionar un objectiu per a la imatge. Curiosity també realitzarà una caracterització atmosfèrica a primera hora del matí.

A mesura que Curiosity continua els seus viatges accidentats pel paisatge marcià, els científics esperen amb impaciència les dades i imatges valuoses que continuarà proporcionant per a l'exploració en curs del nostre planeta veí.

Fonts:

– NASA/JPL-Caltech – Crèdit d'imatge: NASA/JPL-Caltech – Aquest article font va proporcionar la informació sobre el pla de cap de setmana de Curiosity a Mart.

- Definicions de termes:

– Sol: un dia marcià, que equival a 24 hores i 39 minuts a la Terra.

– Ciència del contacte: activitats científiques que impliquen contacte físic directe amb la superfície marciana, com ara el raspallat o la perforació.

– APXS: Espectròmetre de raigs X de partícules alfa, un instrument de Curiositat utilitzat per determinar la composició elemental de les roques i el sòl.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, una càmera sobre Curiosity que pot capturar imatges d'alta resolució de les roques i el sòl marcians.

– ChemCam: instrument de química i càmera, que utilitza l'espectroscòpia de plasma induïda per làser per analitzar la composició de les roques i el sòl des de la distància.

– Mastcam: Mast Camera, un sistema de càmeres sobre Curiosity que proporciona imatges panoràmiques i estereoscòpiques de la superfície marciana.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, una tècnica utilitzada per ChemCam per analitzar la composició de les roques i el sòl.

– ENV: Sensors ambientals sobre Curiosity que mesuren les condicions atmosfèriques i altres factors ambientals.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, programari utilitzat per ChemCam per seleccionar de manera autònoma objectius d'imatge.