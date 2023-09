La missió Aditya L1 de l'Índia comença a estudiar el vent solar des de l'espai

La missió Aditya L1 de l'Índia ha començat amb èxit a estudiar partícules energètiques del vent solar des de l'espai. La missió pretén dur a terme aquest estudi mitjançant l'espectròmetre de partícules Supra Thermal & Energetic (STEPS), que forma part de la càrrega útil Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS ha estat desenvolupat pel Laboratori d'Investigació Física (PRL) amb el suport del Centre d'Aplicacions Espacials (SAC), i funciona des del 10 de setembre dins del camp magnètic terrestre. El dispositiu continuarà funcionant des de l'espai mentre Aditya L1 faci el seu viatge de quatre mesos fins al punt 1 de Lagrange, a uns 1.5 milions de km de la Terra.

L'objectiu principal d'STEPS és estudiar l'entorn de les partícules energètiques des de la seva posició en el punt L1. Aquestes dades ajudaran a millorar la salut i el rendiment dels actius espacials i proporcionaran una millor comprensió de com canvia el temps espacial amb el temps.

STEPS consta de sis sensors que observen diferents direccions i mesuren ions supratèrmics i energètics. En recopilar dades durant les òrbites de la Terra, els científics poden analitzar el comportament de les partícules que envolten el planeta, especialment en presència del camp magnètic terrestre.

Llançada per l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia (ISRO) el 2 de setembre, la missió Aditya-L1 té com a objectiu arribar al punt L1 mitjançant la maniobra d'inserció Trans-Lagrangean Point 1 (TL1I). El punt L1 és significatiu per a les observacions solars i és on les forces gravitatòries entre dos objectes s'equilibren, permetent que la nau espacial romangui en una posició estable durant un període de temps més llarg.

(Font: PRL i SAC, no es proporcionen URL)

