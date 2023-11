Una nova investigació suggereix un temps espacial impredictible per endavant

Els científics han detectat un complex massiu de taques solars que podria provocar alteracions meteorològiques espacials en els propers dies. Amb una extensió fins i tot més gran que Júpiter, aquest complex etiquetat AR3490-91-92 ha suscitat preocupacions entre els seguidors del temps espacial. L'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) ha emès avisos d'apagades moderades de ràdio i la necessitat que els terrícoles estiguin preparats.

Observacions prèvies de Spaceweather.com han caracteritzat aquest complex de taques solars de tres números com a enorme, prenent tres números només per etiquetar-lo. Amb una amplada de 200,000 quilòmetres, plena de 12 nuclis foscos magnètics intensos, aquesta regió mostra signes d'una forta erupció solar de classe M, que es troba dins de la categoria de força mitjana. Tot i que no són tan greus com les erupcions de classe X, fins i tot les erupcions solars de classe M poden tenir efectes perceptibles en l'entorn espacial de la Terra si les condicions són adequades.

Els experts estan especialment preocupats pel potencial d'erupcions greus de classe X que emanen d'aquesta regió. Aquestes bengales tenen el major potencial per interrompre les comunicacions de ràdio i els sistemes de navegació si es dirigeixen cap al nostre planeta. En conseqüència, els meteoròlegs estan en alerta màxima per qualsevol signe d'augment de les bengales del complex de taques solars AR3490-91-92 en els propers dies.

Tenint en compte l'estat actual del clima espacial, diversos grups haurien de mantenir-se preparats per a possibles impactes a finals d'aquesta setmana. Els observadors del cel, els operadors de radioaficionats, els navegants i els viatgers aeri haurien d'estar atents en cas que una erupció solar o una ejecció de massa coronal (un esclat de plasma) sorgeixi del Sol i interaccioni amb la Terra. Si les partícules carregades xoquen amb el camp magnètic del nostre planeta, els sistemes de navegació i els senyals de comunicació a les regions de latituds altes es podrien veure compromesos.

A la llum dels esdeveniments recents, NOAA ja ha observat petites apagues de ràdio causades per esclats solars que assoleixen el nivell de tempesta R1. S'espera que la freqüència d'aquests apagades augmenti durant els propers dies, potencialment assolint el nivell R2 moderat. Això dependrà en gran mesura del comportament dels grups volàtils de taques solars AR3490-91-92.

Amb la incertesa que envolta les condicions meteorològiques espacials, és crucial que les persones i les organitzacions es mantinguin informades i prenguin les precaucions necessàries per mitigar les possibles interrupcions causades per l'activitat solar. Superviseu fonts fiables d'informació meteorològica espacial i estigueu preparats per a qualsevol repte imprevist en els propers dies.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és una taca solar?

R: Una taca solar es refereix a una zona fosca i més fresca de la superfície del Sol causada per una intensa activitat magnètica.

P: Com afecten la Terra les erupcions solars?

R: Les erupcions solars poden alterar l'entorn espacial de la Terra, afectant potencialment les comunicacions de ràdio, els sistemes de navegació i les operacions de satèl·lit. Les bengales fortes fins i tot poden provocar talls d'energia i suposar riscos per als astronautes a l'espai.

P: Què és una ejecció de massa coronal (CME)?

R: Una ejecció de massa coronal és un alliberament massiu de plasma i camps magnètics de la corona del Sol. Pot provocar tempestes geomagnètiques i impactar potencialment en el camp magnètic terrestre.

P: Com poden les persones estar preparades per a les pertorbacions meteorològiques espacials?

R: És recomanable mantenir-se informat mitjançant fonts fiables de previsió meteorològica espacial, comprendre els impactes potencials i tenir plans de contingència per a activitats crítiques que puguin ser vulnerables a les interrupcions dels esdeveniments meteorològics espacials.