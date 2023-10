Distret pels robots: evidència de "desconfiança social" al lloc de treball

By

Segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Tècnica de Berlín, les persones tendeixen a estar menys atentes a les seves tasques quan treballen al costat dels robots. El fenomen, conegut com a "loafing social", es refereix a que els membres de l'equip fan menys esforç si creuen que els altres compensaran la seva manca de productivitat.

L'estudi suggereix que els individus comencen a percebre els robots com a part del seu equip. Quan són testimonis del bon rendiment del robot o d'un altre company, o si senten que no es valorarà la seva pròpia contribució, els treballadors tendeixen a adoptar un enfocament més relaxat a la seva feina. Dietlind Helene Cymek, la primera autora de l'estudi, descriu el treball en equip com una benedicció mixta. Tot i que pot motivar els individus a tenir un millor rendiment, també pot provocar una disminució de la sensació de realització personal quan les contribucions individuals passen desapercebudes.

Per provar la seva hipòtesi, els investigadors van demanar a un grup de treballadors que avalués la qualitat de diverses tasques. A la meitat dels participants se'ls va informar que les tasques les havia fet un robot anomenat Panda, tot i que no col·laboraven físicament amb el robot. Els treballadors havien vist i escoltat el robot operant al seu entorn.

Els investigadors van supervisar les activitats dels treballadors mentre van comprovar si hi havia errors a les plaques de circuit. Inicialment, semblava que no hi havia cap diferència estadística en el temps i l'esforç dedicat a inspeccionar les plaques de circuit entre el grup que treballava amb Panda i el grup que treballava sense robot. Tanmateix, en analitzar les taxes d'error, els investigadors van descobrir que els que treballaven amb Panda estaven identificant menys defectes després d'observar que el robot marcava amb èxit nombrosos errors. Això suggereix que les persones tendeixen a ser participants menys actius un cop perceben que un col·lega robòtic és fiable.

Tot i que els participants creien que estaven prestant una atenció equivalent a les seves tasques, els investigadors van concloure que, inconscientment, havien començat a confiar en el rendiment de Panda. La doctora Linda Onnasch, autora principal de l'estudi, explica que, tot i que és possible fer un seguiment d'on mira una persona, determinar si aquesta informació visual s'està processant adequadament a nivell mental és considerablement més difícil.

Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre l'impacte dels robots en la dinàmica de treball en equip i la productivitat individual al lloc de treball. Destaca la necessitat de trobar un equilibri entre beneficiar-se dels esforços col·laboratius i garantir que les contribucions de les persones siguin prou reconegudes i valorades.

Fonts:

– Estudi d'investigadors de la Universitat Tècnica de Berlín, publicat a Frontiers in Robotics and AI.