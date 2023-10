Els científics solars avancen en la comprensió de la misteriosa atmosfera exterior del Sol

By

Els científics solars han fet un progrés significatiu a l'hora de resoldre el misteri de llarga data de per què l'atmosfera exterior del sol, coneguda com la corona, és molt més calenta que les capes que hi ha a sota. Utilitzant el telescopi solar Daniel K. Inouye (DKIST) a Hawaii, un equip internacional de científics va observar el camp magnètic del sol amb un detall sense precedents. Van descobrir patrons complexos d'energia semblants a serps al camp magnètic de l'atmosfera inferior del sol, la cromosfera, que poden conduir l'energia a les capes exteriors de l'atmosfera solar.

Aquesta investigació apropa als científics un pas més a la comprensió del sol, la nostra estrella que dóna vida. La temperatura extremadament alta de la corona, que arriba als 1.8 milions de graus Fahrenheit, ha desconcertat els investigadors durant dècades. Segons els models estel·lars, la temperatura hauria d'augmentar desplaçant-se cap al nucli d'una estrella, on es produeix la fusió nuclear. Tanmateix, la temperatura de la corona contradiu aquesta expectativa, cosa que suggereix l'existència d'un mecanisme desconegut que escalfa l'atmosfera exterior.

Els fenòmens magnètics semblants a serps observats per l'equip d'investigació podrien explicar aquest misteri. Entendre la geometria del camp magnètic és crucial per comprendre els fenòmens energètics que impulsen la dinàmica del plasma a l'atmosfera solar. Aquests fenòmens contribueixen finalment a l'escalfament del plasma del sol a temperatures de milions de graus.

Els intents anteriors de resoldre el problema de l'escalfament coronal es van centrar en regions actives del sol, com ara les taques solars. Tanmateix, l'estudi recent va investigar regions més tranquil·les de la superfície del sol cobertes per cèl·lules convectives anomenades grànuls. Aquestes regions presenten camps magnètics més febles però més dinàmics. L'equip va observar un patró de camp magnètic subjacent més complicat, amb variacions serpentines en la seva orientació.

La complexitat d'aquestes variacions de camp magnètic a petita escala suggereix que l'energia s'allibera mitjançant un procés anomenat reconnexió magnètica, que es produeix quan els camps magnètics oposats interactuen i alliberen energia que contribueix a l'escalfament atmosfèric. Els investigadors van utilitzar el telescopi òptic solar més potent del món per revelar aquestes intricades orientacions de camp magnètic, apropant-nos a la comprensió d'aquest important enigma de la investigació solar.

Els resultats d'aquest estudi es van publicar a The Astrophysical Journal Letters.

