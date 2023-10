Els astrònoms detecten la ràdio ràpida més llunyana, oferint una visió de l'univers ocult

By

Els astrònoms han fet un descobriment innovador detectant la ràfega ràpida de ràdio (FRB) més llunyana mai gravada. Aquesta remota explosió d'ones de ràdio còsmiques, coneguda com FRB 20220610A, es va observar des d'una galàxia que es troba a vuit mil milions d'anys llum de distància de la Terra. La ràfega, que dura menys d'un mil·lisegon, és també una de les més potents observades mai.

El Very Large Telescope (VLT) de l'Observatori Europeu Austral va tenir un paper crucial a l'hora d'identificar la galàxia font del FRB. Mitjançant l'ús del VLT, els astrònoms van poder determinar que aquesta galàxia és més antiga i més llunyana que qualsevol altra font FRB coneguda. També es creu que forma part d'un petit grup de galàxies que es fusionen.

Aquest descobriment té implicacions importants per entendre la composició de l'univers. Els mètodes actuals per mesurar la massa de l'univers han produït resultats contradictoris i han desafiat el model estàndard de cosmologia. Mitjançant l'ús de FRB com a eina, els astrònoms esperen obtenir una visió de la matèria "falta" que existeix entre les galàxies.

Les ràfegues ràpides de ràdio tenen la capacitat única de detectar material ionitzat, fins i tot a l'espai que es considera gairebé buit. Això permet als astrònoms mesurar la quantitat de matèria present entre les galàxies. El descobriment de FRB 20220610A confirma l'existència de la "relació Macquart", que afirma que com més lluny està una ràdio ràpida, més gas difús revela entre galàxies.

Tot i que encara es desconeix la causa exacta de les ràfegues ràpides de ràdio, aquesta troballa recent confirma que són esdeveniments comuns al cosmos. Els astrònoms creuen que estudiar aquests esclats no només ajudarà a detectar la matèria entre galàxies, sinó que també ajudarà a entendre millor l'estructura de l'univers.

Tot i que aquest descobriment representa els límits actuals de les capacitats dels telescopis, els avenços futurs ofereixen possibilitats encara més grans. El Square Kilometer Array Observatory està construint actualment dos radiotelescopis a Sud-àfrica i Austràlia que seran capaços de detectar milers de FRB, inclosos els que són molt més llunyans. A més, el proper telescopi extremadament gran que s'està construint a Xile proporcionarà als astrònoms la capacitat d'estudiar les galàxies font d'esclats encara més allunyades.

Aquest important descobriment obre noves vies per a la investigació i l'exploració dels misteris ocults de l'univers. Aprofitant el poder de les ràfegues ràpides de ràdio, els astrònoms estan disposats a superar els límits de la nostra comprensió i a donar llum als secrets del cosmos.

