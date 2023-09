Descobriu el cel nocturn a Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ofereix als visitants l'oportunitat d'experimentar la bellesa del cel nocturn amb dues festes d'estrelles properes. En col·laboració amb la Grand Traverse Astronomical Society, el parc acollirà esdeveniments els dies 15 de setembre i 21 d'octubre de 5 a 11 h a la zona de Dune Climb.

Les festes estrella a Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ofereixen als visitants l'oportunitat d'observar l'impressionant cel fosc del parc. La manca de contaminació lumínica permet visualitzar clarament els objectes de l'espai profund a través dels telescopis proporcionats. Depenent de la data i les condicions, els assistents poden veure estrelles, planetes, meteors i fins i tot la Via Làctia.

A més de l'observació d'estrelles, els esdeveniments ofereixen altres activitats perquè els visitants puguin gaudir. Abans de la posta de sol, hi haurà visió solar i activitats infantils disponibles. Quan es faci fosc, hi haurà estacions de telescopis i estacions d'informació perquè els assistents puguin explorar. Per aprofitar al màxim la festa de l'estrella, es recomana als visitants que vesteixin adequadament pel temps i que portin articles com ara llanternes (preferiblement amb un filtre vermell per preservar la visió nocturna), prismàtics, espray d'insectes, cadires de platja i mantes.

L'entrada a les festes estrella és gratuïta, però per entrar al parc cal un passi de visitant. Podeu trobar més informació sobre cada esdeveniment, inclosos els detalls d'aparcament i les cancel·lacions relacionades amb el clima, al calendari en línia de Sleeping Bear Dunes.

Amb la creixent pèrdua de cel fosc a causa de la contaminació lumínica, esdeveniments com aquests són importants per preservar i apreciar les meravelles del cel nocturn. La Grand Traverse Astronomical Society es dedica a promoure la consciència i la comprensió del públic de l'astronomia i, gràcies a la seva associació amb Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, poden compartir la seva passió per les estrelles amb un públic més ampli.

Fonts:

- Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

– Societat Astronòmica Grand Traverse