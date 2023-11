La investigació sobre el maneig del govern de la pandèmia de Covid-19 continua amb el testimoni del director mèdic

En una compareixença molt esperada, Sir Chris Whitty, el director mèdic del Regne Unit, està disposat a donar proves avui a la investigació sobre Covid-19 en curs. S'espera que Sir Whitty, que es va convertir en una de les figures més reconegudes del país durant la pandèmia, passi tot el dimarts proporcionant informació sobre la gestió de la crisi per part del govern.

Aquest testimoni de Sir Whitty segueix la recent aparició de l'antic conseller científic en cap, Sir Patrick Vallance, que va oferir la seva visió sobre el procés de presa de decisions de l'antic primer ministre Boris Johnson i el seu equip. Les entrades del diari de Sir Vallance han proporcionat una visió extraordinària del funcionament intern del govern durant aquest temps difícil.

Lady Hallett, que encapçala la investigació, va declarar dilluns que el Sr. Johnson semblava "despistat" per les complexes dades i gràfics que se li van presentar. Hi va haver casos en què va lluitar per retenir la informació científica, fet que va generar preguntes sobre la presa de decisions i la resposta del govern a la pandèmia.

Una iniciativa que s'ha enfrontat a crítiques és l'esquema del Sr. Sunak "Menja fora per ajudar-te", llançat l'agost de 2020 per donar suport a restaurants i restaurants després del confinament. És probable que Sir Whitty s'enfronti a preguntes relacionades amb els seus comentaris privats anteriors referint-se a l'esquema com a "menjar fora per ajudar el virus". La investigació pretén entendre completament l'impacte i l'eficàcia d'aquestes mesures governamentals.

A mesura que la investigació continua, s'espera que Sir Jonathan Van-Tam, antic diputat de Sir Whitty, també aporti proves més tard la setmana. Els testimonis d'aquestes figures clau donen llum sobre el procés de presa de decisions i les accions realitzades pel govern, contribuint a una comprensió integral de la gestió de la pandèmia de la Covid-19 al Regne Unit.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és la consulta sobre el Covid-19?

La investigació sobre la Covid-19 és una investigació sobre el maneig del govern de la pandèmia de la Covid-19 al Regne Unit. Té com a objectiu avaluar el procés de presa de decisions, les polítiques implementades i la resposta global a la crisi.

Qui és Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty és el director mèdic del Regne Unit. Ha tingut un paper destacat en l'assessorament del govern en qüestions de salut pública, especialment durant la pandèmia de la Covid-19.

Quin és l'objectiu del testimoni de Sir Chris Whitty?

S'espera que el testimoni de Sir Chris Whitty proporcioni informació sobre el maneig del govern de la pandèmia de Covid-19. Probablement se li qüestionarà sobre decisions, polítiques i iniciatives clau, com ara l'esquema "Menjar fora per ajudar".

Què és l'esquema "Menjar fora per ajudar"?

L'esquema "Eat Out to Help Out" va ser una iniciativa governamental llançada l'agost de 2020 per donar suport a la indústria de la restauració i l'hostaleria després del bloqueig. Oferia àpats amb descompte per animar la gent a sopar fora i estimular l'economia.