La nova tècnica permet l'adreçament i la detecció precís d'ions únics de terres rares en nanopartícules

By

Els científics busquen constantment les plataformes més eficients i fiables per processar informació quàntica. Un dels objectius principals és desenvolupar un sistema que no només pugui realitzar operacions quàntiques amb gran precisió i velocitat, sinó que també pugui connectar amb una xarxa quàntica. Això permetria la creació d'una Internet quàntica robusta. Per aconseguir-ho, els científics necessiten un sistema que pugui generar entrellaçament entre qubits i fotons de matèria de llarga vida, que permeti una interfície ràpida i de baixes pèrdues entre diferents nodes d'una futura xarxa quàntica.

En un estudi recent publicat a Optica, un equip d'investigadors de l'ICFO, dirigit pel professor Hugues de Riedmatten, ha desenvolupat una nova tècnica que aborda aquests reptes. Mitjançant l'ús de cristalls dopats amb ions de terres rares, els investigadors van poder crear un sistema amb les propietats necessàries per a una interacció eficient amb la matèria llum i la detecció d'un sol ió. Els ions van quedar atrapats dins de nanopartícules i es van acoblar a una microcavitat de fibra.

L'equip va fer créixer nanopartícules dopades amb ions d'erbi, amb cada nanopartícula que contenia al voltant de 1000 ions Er. Aquestes nanopartícules es van col·locar després en un mirall i es van refredar fins a uns 6 Kelvin. Alineant un mirall corbat fabricat en una fibra òptica amb una nanopartícula, es va formar una cavitat. Els investigadors van poder abordar i detectar amb precisió els ions de terres rares dins de la nanopartícula mitjançant aquesta configuració.

L'avantatge d'utilitzar nanopartícules és que el seu volum reduït permet una alta densitat d'ions mantenint una distància física mitjana baixa entre elles. Això garanteix que les freqüències dels ions siguin prou diferents com per ser totalment distingibles, permetent l'adreçament d'ions individuals. Els investigadors van demostrar que es pot trobar una constel·lació d'ions que interactuen dins de la nanopartícula, cosa que la converteix en un candidat potencial per a un sistema de processament d'informació quàntic a petita escala.

Aquest desenvolupament obre noves possibilitats per a la fabricació de dispositius quàntics i l'avenç de la informàtica quàntica i les tecnologies de comunicació. En comprendre i controlar ions individuals de terres rares dins de nanopartícules, els científics poden desbloquejar noves vies per processar la informació quàntica i construir xarxes quàntiques més eficients.

FAQ

1. Què són els qubits?

Els qubits són els components bàsics de la informació quàntica. Poden ser sistemes físics, com circuits superconductors, àtoms atrapats o defectes en sòlids, que codifiquen informació quàntica utilitzant diferents estats.

2. Com interactuen els qubits entre ells?

Els qubits poden interactuar entre ells mitjançant diversos mètodes, com ara camps elèctrics o magnètics que depenen de l'estat del qubit. Aquestes interaccions són crucials per realitzar operacions quàntiques i crear entrellaçament entre qubits.

3. Què són els cristalls dopats amb ions de terres rares?

Els cristalls dopats amb ions de terres rares són materials en estat sòlid que contenen ions del grup d'elements de terres rares. Aquests cristalls tenen propietats úniques, com ara temps de coherència llargs i diferents estats fonamentals, que els fan adequats per a la interacció llum-matèria i la codificació d'informació quàntica.

4. Com funciona la nova tècnica?

La nova tècnica consisteix a fer créixer nanopartícules dopades amb ions de terres rares i col·locar-les en un mirall. Alineant un mirall corbat sobre una fibra òptica amb una nanopartícula, es forma una cavitat. Aquesta configuració permet l'adreçament i la detecció precís d'ions únics de terres rares dins de la nanopartícula, facilitant una interacció eficient entre la llum i la matèria.

5. Quines són les aplicacions potencials d'aquesta tècnica?

Aquesta tècnica obre possibilitats per a la fabricació de dispositius quàntics i l'avenç de la informàtica quàntica i les tecnologies de comunicació. En comprendre i controlar ions individuals de terres rares dins de nanopartícules, els científics poden explorar noves vies per processar la informació quàntica i construir xarxes quàntiques més eficients.

(Font: ICFO)