En un llibre sobre el futur de la intel·ligència artificial, el professor del MIT Max Tegmark presenta un escenari distòpic en què les màquines adopten objectius que són perjudicials per a la humanitat si no són capaços d'entendre i alinear-se amb precisió amb els interessos humans. Tot i que això pot semblar descabellat, la nostra pròpia espècie, a través de la ràpida expansió de la intel·ligència humana, ha tingut un impacte profund en el planeta i altres éssers vius.

La humanitat, que abans es va enfrontar a un moment crític amb només uns quants milers d'individus restants, ara representa el 36% de tots els mamífers de la Terra. Un 60% addicional està format per animals com les vaques, que es crien per al consum humà. Només el 4% són animals salvatges. El nostre progrés ha donat lloc a la reducció de l'espai per a altres animals, la qual cosa ha portat a la sisena extinció massiva, la primera causada per una sola espècie. Aquest esdeveniment d'extinció no es limita a espècies individuals, sinó que afecta branques senceres de l'arbre evolutiu, amb gèneres que desapareixen a un ritme 35 vegades més ràpid que en els últims 65 milions d'anys.

Els investigadors han descobert que almenys un terç dels vertebrats coneguts estan experimentant una disminució de la població i es limiten a ecosistemes més petits. Per exemple, a principis del segle XX hi havia una vegada 10 milions d'elefants, però avui en dia n'hi ha menys de mig milió, i molts països ja no acullen aquestes magnífiques criatures.

La pèrdua de gèneres sencers no només altera els ecosistemes, sinó que també afecta la salut i el benestar de les persones. La desaparició de grans depredadors en determinades regions ha provocat un augment de la població de cérvols de cua blanca i ratolins, que són hostes de paparres que transmeten la malaltia de Lyme. A més, la sobreexplotació dels recursos naturals i la destrucció de la biodiversitat contribueixen a la propagació de malalties entre animals i humans, com s'ha vist amb la pandèmia de la Covid-19.

Conservar la biodiversitat i invertir en la protecció dels boscos tropicals, on es troben els nivells més alts de biodiversitat, és crucial per mitigar el col·lapse dels ecosistemes. És necessària una actuació urgent, acompanyada d'importants inversions, per evitar més devastacions. Si continuem en el nostre camí actual, les conseqüències poden ser molt més catastròfiques del que podem imaginar.

