L'era espacial deixa la seva empremta a l'estratosfera terrestre

L'estratosfera, una de les parts més remotes del planeta, està sent afectada per les activitats humanes a l'espai. Els investigadors han descobert quantitats importants de metalls en aerosols a l'atmosfera, probablement com a resultat del nombre creixent de naus espacials i satèl·lits que s'estan llançant i que tornen a la Terra. Aquests metalls estan canviant la química atmosfèrica, cosa que podria tenir implicacions potencials per al clima, la capa d'ozó i l'habitabilitat del planeta.

L'equip de científics, inclosos Dan Cziczo i Dan Murphy, va dur a terme investigacions utilitzant eines especialitzades connectades als plans de recerca. Van trobar més de 20 elements, inclosos liti, alumini, coure i plom, en mostres d'aerosols que coincideixen amb les proporcions utilitzades en aliatges de naus espacials. La massa d'aquests metalls procedents de la reentrada de les naus espacials va superar la quantitat que es troba a la pols còsmica natural. A més, gairebé el 10% de les grans partícules d'àcid sulfúric, que ajuden a protegir la capa d'ozó, contenien alumini i altres metalls de la nau espacial.

S'estima que fins a 50,000 satèl·lits més podrien arribar a l'òrbita l'any 2030. Això significa que fins a la meitat de les partícules d'àcid sulfúric estratosfèric podrien contenir metalls de reentrada en les properes dècades. Els efectes potencials sobre l'atmosfera terrestre, la capa d'ozó i la vida mateixa encara no s'entenen del tot.

Estudiar l'estratosfera és un repte perquè és una regió prístina i estable de l'atmosfera, rarament a la qual accedeixen els humans o fins i tot els vols a gran altitud. Tanmateix, a través del Programa de Ciència Aerotransportada de la NASA, els investigadors van poder recollir mostres d'aire des d'una altitud de 11.8 km (19 milles) sobre el sòl a Alaska. Es van utilitzar instruments per assegurar la recollida de les mostres d'aire més fresques i no pertorbades.

L'estratosfera té un paper crucial en la protecció del planeta i de tota la vida que hi ha a través de la capa d'ozó. Aquesta capa actua com un escut global contra la radiació ultraviolada nociva. Les últimes dècades s'han vist esforços per reparar i reposar la capa d'ozó després d'haver estat amenaçada pels clorofluorocarburs. Tanmateix, la presència creixent de metalls dels llançaments i retorns de naus espacials pot suposar nous reptes.

Els coets que s'utilitzen per enviar satèl·lits i naus espacials en òrbita deixen enrere un rastre de metalls, semblant a l'estela deixada per les naus a l'oceà. Aquests metalls contribueixen a la formació de partícules d'aerosol a l'estratosfera. Mentre que els meteorits han estat caient per l'atmosfera durant anys, la massa de metalls dels coets rivalitza amb la dels meteorits. L'impacte de l'ocupació humana i els vols espacials a l'atmosfera terrestre és una preocupació important que requereix una investigació addicional.

Comprendre els canvis que es produeixen a l'estratosfera és crucial per protegir el planeta i garantir la seva habitabilitat continuada. La investigació realitzada per Cziczo, Murphy i els seus equips aclareix l'impacte potencial de les activitats humanes a l'espai sobre l'atmosfera terrestre i el delicat equilibri de la capa d'ozó.

Fonts:

– Universitat de Purdue: els investigadors troben problemes ambientals de l'era espacial que s'infiltren a l'estratosfera de la Terra