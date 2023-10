Els astrònoms presenten el innovador Atles de la galàxia de Siena per a la visualització pública

Els astrònoms han assolit una fita important en presentar el Siena Galaxy Atlas (SGA), un ampli catàleg que inclou prop de 400,000 galàxies i la seva informació detallada. A diferència de les recopilacions anteriors, la SGA ofereix dades d'alta qualitat i precises, la qual cosa la converteix en un recurs valuós tant per als investigadors com per al públic en general. En centrar-se en galàxies brillants i grans, la SGA proporciona informació sobre la ubicació i imatges de referència, facilitant futurs estudis astronòmics.

L'Atles de la galàxia de Siena no només permet als científics examinar l'estructura a gran escala de l'univers, sinó que també ajuda a l'exploració d'aspectes crítics com la distribució de la matèria fosca i la formació i el muntatge de grans galàxies. L'atles combina dades de tres enquestes realitzades entre el 2014 i el 2017, conegudes col·lectivament com a DESI Legacy Surveys. Aquestes enquestes proporcionaran informació valuosa per a l'instrument espectroscòpic d'energia fosca (DESI), que té com a objectiu entendre l'impacte de l'energia fosca en l'expansió de l'univers. El projecte DESI té la intenció de crear un mapa expansiu del cosmos que abasta uns sorprenents 11 milions d'anys llum.

Cobrint 20,000 graus quadrats sorprenents, equivalents a aproximadament la meitat del cel nocturn, l'Atles de la galàxia de Siena és un dels estudis de galàxies més grans fins ara. S'espera que el seu ampli abast millori la comprensió dels astrònoms de diversos fenòmens, inclosos els diferents patrons de formació estel·lar entre les galàxies i els processos físics responsables de les diverses formes observades. A més, l'SGA aportarà llum sobre la correlació entre la distribució de les galàxies i la propagació de la matèria fosca per tot l'univers. A més, quan es detecten ones gravitatòries, aquest atles ajudarà a identificar-ne amb precisió les fonts.

FAQ:

P: Quantes galàxies té el catàleg de Siena Galaxy Atlas?

L'Atles de la galàxia de Siena comprèn prop de 400,000 galàxies.

P: Què distingeix l'Atles de la galàxia de Siena dels esforços anteriors?

L'SGA destaca per les seves dades d'alta qualitat, que garanteixen posicions, mides i formes correctes de les galàxies. També proporciona les millors mesures de brillantor per a galàxies, a diferència de les recopilacions anteriors.

