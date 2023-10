Els misteris del llamp de Venus revelats per la sonda solar Parker de la NASA

By

La sonda solar Parker de la NASA, amb la seva missió d'estudiar els secrets de l'univers, ha aportat noves idees sobre el fenomen dels llamps a Venus. La nau espacial, que orbita principalment al voltant del Sol, també passa habitualment sobre Venus, cosa que li permet recollir dades crucials sobre el planeta.

Les recents troballes de la Parker Solar Probe desafien la comprensió tradicional dels llamps venusians. Ara es suggereix que els flaixos de llum observats a Venus podrien no ser llamps, sinó meteors que cremen a l'atmosfera del planeta. Aquesta revelació arriba després que un estudi del 2021 no va detectar les ones de ràdio que solen associar-se als llamps a Venus.

El debat al voltant dels llamps venusians ha perdurat durant gairebé quatre dècades, i aquestes noves dades finalment poden aportar claredat a la qüestió científica. Tot i que Venus encara pot experimentar alguns llamps, sembla que és menys freqüent del que es creia anteriorment.

La Parker Solar Probe és una nau espacial altament capaç que continua fent descobriments innovadors. La seva missió es basa en Venus per a les ajudes de gravetat, que guien la nau espacial més a prop del Sol. Mitjançant l'ús de la força gravitatòria de Venus, la sonda solar Parker és capaç de reduir la seva energia orbital i arribar a una major proximitat al Sol, permetent l'estudi del vent solar i altres propietats de l'entorn proper al Sol.

A mesura que els científics analitzen les dades recollides durant aquesta missió històrica, s'espera que sorgeixi una millor comprensió de Venus i les seves tempestes. Més investigacions ajudaran a esbrinar els misteris d'aquest fascinant planeta i els seus fenòmens celestes.

