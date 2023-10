Comprendre l'emissió de ràdio d'Epsilon Eridani

Una de les estrelles semblants al sol més properes, epsilon Eridani (eps Eri), ha estat el focus d'una intensa observació per la seva proximitat, activitat i semblança amb el nostre Sol. Estudis anteriors utilitzant diferents parts de l'espectre electromagnètic han revelat diversos fenòmens associats a eps Eri, com ara cicles magnètics, discs de deixalles, bengales i un camp magnètic fort. En un estudi recent, els investigadors van utilitzar observacions de ràdio per investigar més l'estrella.

Els autors de l'estudi van utilitzar el Karl Jansky Very Large Array (VLA), una col·lecció de plats de ràdio amb alta resolució espacial, per observar eps Eri a freqüències de 10 GHz i 33 GHz. Van descobrir una emissió en ràfegues a les longituds d'ona de ràdio, cosa que indica una variabilitat en l'activitat de l'estrella. Els investigadors van trobar que eps Eri va mostrar un augment de la densitat de flux durant una ràfega de 20 minuts.

Per determinar el mecanisme d'emissió responsable del senyal, els autors van considerar factors com ara la polarització, la temperatura de brillantor i l'índex espectral. Van trobar que l'emissió no mostrava una polarització significativa, cosa que suggereix una emissió incoherent. La temperatura de brillantor calculada era inusualment alta, cosa que indica una emissió no tèrmica. Malauradament, l'índex espectral no es va poder determinar a causa del senyal feble.

A partir d'aquestes troballes, els investigadors van reduir els possibles mecanismes d'emissió a la radiació de girosincrotró o de sincrotró dels electrons accelerats amb camp magnètic. Van proposar que els xocs al vent estel·lar d'eps Eri, similars als impulsats per les bengales al Sol, podrien ser els responsables de l'emissió. Els autors van desenvolupar un model que va fer coincidir amb èxit la corba de llum observada de l'esclat, donant suport a la hipòtesi de l'emissió no tèrmica dels xocs.

Tot i que no es va poder determinar el mecanisme d'emissió exacte, aquest estudi destaca la importància de les observacions contínues d'eps Eri i estrelles similars. Els futurs avenços en telescopis, com el VLA de propera generació, proporcionaran una millor caracterització de l'emissió d'aquestes estrelles. Entendre la complexitat de l'emissió de ràdio d'eps Eri contribuirà al nostre coneixement dels diversos fenòmens que ocorren en estrelles semblants al sol.

Font: Rodríguez, LF, et al. (2021). Comprensió de l'emissió de ràdio de l'èpsilon Eridani. Astronomia i Astrofísica, presentat.