L'ADN humà antic trobat als neandertals fa més de 250,000 anys

Un estudi innovador ha revelat que el mestissament humà-neandertal es va produir molt abans del que es pensava. La creença predominant era que el mestissatge entre els avantpassats de l'Homo sapiens i els neandertals va començar després d'un èxode massiu d'Àfrica fa aproximadament 75,000 anys. No obstant això, una nova investigació realitzada pels genetistes de la Perelman School of Medicine de la Universitat de Pennsilvània suggereix que l'ADN humà primerenc va fluir als neandertals fa uns 250,000 anys, molt abans de les migracions previstes.

L'estudi va trobar que els neandertals ja portaven seccions d'ADN humà en els seus genomes quan els humans van emigrar a Euràsia des d'Àfrica. Aquestes trobades entre els neandertals i els primers humans probablement van tenir lloc fa més de 250,000 anys, ja que no hi ha constància que els neandertals hagin viscut mai a l'Àfrica subsahariana. La investigació, publicada a la revista Current Biology, proporciona proves del mestissatge entre antics humans moderns i neandertals.

Abans d'aquest estudi, es suposava que l'ADN de Neandertal romania intacte fins a la migració humana més recent a Euràsia. Tanmateix, la investigació va revelar que aproximadament el sis per cent de l'ADN de Neandertal s'havia heretat dels primers humans moderns fa uns 250,000 anys. Aquest material genètic es va originar en humans que van sortir d'Àfrica fa entre 250,000 i 270,000 anys.

Els resultats indiquen que un grup d'éssers humans primerencs, relacionats genèticament amb tots els humans vius actuals, es van creuar amb neandertals. Tot i que no està clar quants d'aquests humans van emigrar a Euràsia, van deixar una clara empremta genètica als seus cosins neandertals. Malgrat el seu encreuament, aquests primers avantpassats humans no van sobreviure, ja que no s'han descobert restes d'esquelet humà de fa un quart de milió d'anys a Europa o Àsia.

L'estudi va incloure l'anàlisi de genomes completament seqüenciats de pobles indígenes moderns que viuen a l'Àfrica subsahariana. Es basa en investigacions anteriors realitzades en el marc del projecte 1,000 genomes, que tenia com a objectiu catalogar la diversitat genètica a nivell mundial. L'equip d'investigació va recollir dades de 180 individus de 12 poblacions diferents de l'Àfrica subsahariana per investigar la prevalença de l'ADN semblant als neandertals a la regió.

Els investigadors van considerar diversos escenaris per explicar la presència d'ADN semblant als neandertals als africans subsaharians. Finalment, van trobar proves que recolzen la hipòtesi que aquest material genètic es va originar en els primers humans moderns i que després es va transmetre als neandertals. L'anàlisi d'un exemplar de neandertal que va viure fa 120,000 anys va revelar la concordança de material genètic amb el que es trobava als africans subsaharians. Aquest material prové de seccions del genoma que se sap que s'han heretat de l'Homo sapiens i va demostrar que l'ADN humà s'havia transferit als neandertals molt abans de les migracions previstes.

L'estudi posa l'accent en la importància d'incloure poblacions diverses en la investigació genètica i genòmica. Il·lumina la nostra complexa història de mestissatge amb els neandertals i posa de manifest la necessitat d'investigar més els nostres avantpassats antics.

