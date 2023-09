Els canvis en les plaques tectòniques influeixen en la biodiversitat a la Terra

Un estudi recent ha trobat una connexió entre els moviments de les plaques tectòniques de la Terra i la diversitat d'espècies marines. La investigació mostra que els processos que alteren la litosfera, que inclouen els moviments de les plaques tectòniques, afecten els nivells dels oceans, afectant així la disponibilitat d'entorns marins poc profunds on la vida prospera.

Les plaques tectòniques són grans seccions del mantell superior i de l'escorça terrestre que cobreixen tot el globus. Estan en constant moviment, provocant el vulcanisme de la Terra, la formació de muntanyes i la creació de foses oceàniques. L'estudi, dirigit pel geòleg Slah Boulila de la Universitat de la Sorbona, explora la qüestió de per què hi ha cicles en diversitat i biodiversitat.

Els investigadors van analitzar conjunts de dades geològiques i marines, així com dades de biodiversitat marina, per investigar l'alineació dels cicles de la biodiversitat marina amb els processos de plaques tectòniques. En comparar més de 18,000 mostres de roques marines i gairebé 32,000 gèneres de la base de dades de paleobiologia, van descobrir cicles de 36 milions d'anys en la biodiversitat marina que es correlacionaven amb els canvis en la producció i subducció del fons marí.

Quan les plaques tectòniques es separen, es forma una fina escorça oceànica, i quan una placa és empès per sota d'una altra en un procés anomenat subducció, el nivell del mar disminueix. Les variacions del nivell del mar alteren l'hàbitat disponible per a les espècies marines, provocant canvis en la biodiversitat. Els alts nivells del mar produeixen la inundació de la terra seca i l'aprofundiment de les zones marines poc profundes, afavorint la proliferació d'organismes marins. Per contra, els baixos nivells del mar redueixen l'espai disponible per a la vida marina.

Tot i que la idea d'una connexió entre els desplaçaments de les plaques tectòniques i la biodiversitat no és nova, aquesta investigació proporciona una validació addicional mitjançant l'ús d'un conjunt de dades més gran. Les troballes donen suport a la hipòtesi que els canvis en el medi ambient estan relacionats amb l'evolució i els esdeveniments d'extinció. No obstant això, l'estudi no respon definitivament per què es produeixen aquests cicles, deixant això com una pregunta sense resposta.

A més, encara hi ha debat entre els investigadors sobre la naturalesa cíclica de la tectònica de plaques, i alguns argumenten que és irregular més que periòdica. No obstant això, aquest estudi contribueix al creixent conjunt d'evidències que posa de manifest la interacció entre els canvis en el medi ambient, l'evolució i l'extinció.

En resum, la investigació demostra com els canvis en les plaques tectòniques afecten la biodiversitat influint en els nivells dels oceans i la disponibilitat d'hàbitats per a les espècies marines. Entendre aquestes connexions proporciona informació valuosa sobre la història de la Terra dels esdeveniments de diversificació i extinció d'espècies.

Font: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.