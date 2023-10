Els defectes lineals poden viatjar més ràpid que les ones sonores, i això és un gran problema

Els investigadors han descobert que petits defectes lineals anomenats dislocacions es poden propagar a través d'un material més ràpidament que les ones sonores. Aquestes dislocacions donen als metalls la seva resistència i treballabilitat, però també poden provocar fallades catastròfiques. Comprendre la velocitat a què viatgen les dislocacions és crucial per estudiar les ruptures de terratrèmols, les fallades estructurals i la fabricació de precisió.

En un estudi dirigit per investigadors del SLAC National Accelerator Laboratory i de la Universitat d'Osaka, es va utilitzar la radiografia de raigs X per mesurar la velocitat de propagació de les dislocacions a través del diamant. Els resultats de l'estudi, publicats a la revista Science, proporcionen coneixements que també podrien aplicar-se a altres materials.

Durant gairebé 60 anys, els científics han estat debatent si les dislocacions poden viatjar a través dels materials més ràpid que el so. Tot i que alguns estudis van concloure que no podien, els models informàtics van indicar que sí si començaven a moure's a una velocitat superior a la del so. Determinar si les dislocacions ultraràpides poden trencar les barreres del so és important tant per a la ciència fonamental com per a finalitats pràctiques.

Els investigadors van realitzar experiments al làser d'electrons lliures de raigs X SACLA al Japó, utilitzant cristalls de diamant sintètics. Mitjançant l'ús de polsos làser intensos i imatges de raigs X, van poder registrar la formació i la propagació de les luxacions en temps real. El diamant va ser escollit com a material d'estudi a causa del seu mecanisme de deformació més senzill en comparació amb els metalls, cosa que facilita la interpretació de les dades d'imatge.

Els resultats de l'estudi podrien tenir implicacions significatives per entendre la fallada dels materials i dissenyar nous materials. Destaca la necessitat d'investigar més el comportament de les dislocacions que es mouen més ràpid que la velocitat del so, ja que poden provocar fallades inesperades en diverses aplicacions.

Fonts:

– Revista de Ciència

– Laboratori Nacional Accelerador SLAC