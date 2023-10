Revolucionant els tèxtils: la fibra programable ofereix un canvi de forma dinàmic

Imagineu una jaqueta que s'adapti a les condicions meteorològiques canviants, transformant dinàmicament la seva forma per proporcionar un aïllament òptim a mesura que baixa la temperatura. Aquest concepte futurista es pot convertir aviat en una realitat, gràcies a un desenvolupament innovador dels investigadors del MIT. FibeRobo, una fibra d'accionament programable, té el potencial de revolucionar la indústria tèxtil permetent que els teixits canviïn de forma en resposta a les fluctuacions de temperatura.

A diferència de les fibres que canvien de forma existents que tenen una funcionalitat limitada i són difícils d'incorporar als tèxtils, FibeRobo ofereix una solució versàtil i rendible. La fibra es contrau quan la temperatura augmenta i s'autoinverteix quan la temperatura disminueix, sense necessitat de sensors o maquinari integrats. Aquest material innovador es pot integrar perfectament en processos de fabricació tèxtil, com ara el teixit, el teixit i el brodat, el que el fa adequat per a una àmplia gamma d'aplicacions.

Una de les possibilitats més emocionants és la creació de peces de compressió programables que ajuden a la recuperació postoperatòria. En combinar FibeRobo amb un fil conductor, que actua com a element d'escalfament quan el corrent elèctric hi passa, aquestes peces no només poden proporcionar compressió sinó que també poden ajustar la seva forma a partir d'informació digital, com ara dades d'un sensor de freqüència cardíaca.

“Aquesta investigació obre noves fronteres a la indústria tèxtil. Els tèxtils sempre han estat una part vital de les nostres vides, però han estat passius i no responen. FibeRobo aporta una adaptabilitat i una capacitat de resposta molt necessàries als teixits", diu l'autor principal Jack Forman.

El desenvolupament de FibeRobo va ser possible gràcies a l'ús d'elastòmers de cristall líquid (LCE), un material que presenta propietats úniques quan s'escalfa. Els investigadors van sintetitzar fibres LCE que s'accionen silenciosament i canvien de forma dràsticament en resposta als canvis de temperatura. Controlant acuradament la composició del material LCE, van ser capaços de crear fibres que actuen a temperatures segures per a la pell, fent-les adequades per a teixits portàtils.

Tot i que el procés de fabricació de fibres LCE pot ser un repte, els investigadors del MIT han desenvolupat una màquina que supera aquests obstacles. Aquesta màquina, construïda amb peces impreses en 3D i tallades amb làser, permet una fabricació eficient i precisa de fibres FibeRobo.

En general, aquesta investigació innovadora té un immens potencial per transformar la indústria tèxtil permetent la creació de teixits adaptables i sensibles. Des de roba intel·ligent fins a peces mèdiques avançades, FibeRobo podria revolucionar la manera com interactuem amb els tèxtils i ens beneficiem.

FAQ

P: Què és FibeRobo?

R: FibeRobo és una fibra d'accionament programable desenvolupada per investigadors del MIT que pot canviar de forma en resposta als canvis de temperatura.

P: En què es diferencia FibeRobo d'altres fibres que canvien de forma?

R: FibeRobo ofereix una major funcionalitat, es pot integrar perfectament en tèxtils i no requereix sensors ni maquinari integrats.

P: Quines són les aplicacions potencials de FibeRobo?

R: FibeRobo es pot utilitzar per crear peces de compressió programables, roba intel·ligent i altres teixits que es poden adaptar a diverses necessitats i condicions.

P: Com es fabrica FibeRobo?

R: El procés de fabricació implica la síntesi de fibres d'elastòmer de cristall líquid (LCE), que després s'incorporen als tèxtils mitjançant tècniques de fabricació estàndard.

P: FibeRobo és adequat per a teles portàtils?

R: Sí, FibeRobo està dissenyat per actuar a temperatures segures per a la pell, el que el fa adequat per a la integració en teixits portàtils.