Un nou estudi troba que l'ombra pot ajudar a prevenir el blanqueig del corall

Un estudi recent realitzat per la Southern Cross University d'Austràlia ha descobert una solució potencial per prevenir el blanqueig del corall: l'ombra. El blanqueig de corall, que s'ha convertit en una epidèmia a tot el món a causa de l'augment de la temperatura de l'aigua, ha causat danys importants als esculls, inclosa la coneguda Gran Barrera de Corall.

Segons Peter Butcherine, autor principal de l'estudi, la Gran Barrera de Corall es troba sota una amenaça imminent pel canvi climàtic i ha experimentat quatre esdeveniments de blanqueig massiu des del 2016. El proper estiu del 2023-24 suposa un risc elevat a causa de les condicions d'El Niño i més altes. temperatures de l'aigua. Això, combinat amb les conseqüències futures del canvi climàtic, com ara onades de calor i tempestes marines més freqüents, presenta un perill important per a l'escull.

Tot i que els esforços per reduir el canvi climàtic són vitals, ja no són suficients per protegir la Gran Barrera de Corall. Per tant, els investigadors del subprograma de refredament i ombra del programa de restauració i adaptació dels esculls (RRAP) van centrar els seus esforços a investigar l'eficàcia de l'ombra dels esculls de corall per combatre el blanqueig.

L'estudi va donar resultats positius, demostrant que fins i tot l'ombra parcial durant una part del dia pot mitigar eficaçment el blanqueig. Es va trobar que la reducció de la llum solar en un 30% al voltant del migdia solar durant quatre hores va frenar l'aparició del blanqueig en coralls poc profunds i amb estrès tèrmic.

Aquestes troballes obren la possibilitat de diverses intervencions humanes per ajudar els ecosistemes de corall. Els recobriments artificials, com ara draps d'ombra, són una solució potencial, però cal investigar més per entendre els seus efectes indirectes. Una altra opció prometedora és l'ús de sistemes de boira artificial, que poden proporcionar ombra sense afectar l'ecosistema del corall. Tanmateix, es necessiten investigacions i desenvolupaments addicionals abans del desplegament a gran escala al camp.

L'estudi destaca la importància d'enfocaments innovadors per protegir els esculls de corall i la necessitat urgent d'actuar per preservar aquests ecosistemes vitals.

Definicions:

– Blanqueig de coralls: procés en el qual els corals expulsen les algues simbiòtiques que viuen als seus teixits, causada per estressants ambientals com les altes temperatures de l'aigua.

– Gran Barrera de Corall: el sistema d'esculls de corall més gran del món situat a la costa de Queensland, Austràlia.

– Ombreig: Reduir la quantitat de llum solar que arriba als coralls proporcionant cobertura o utilitzant mètodes artificials.

– El Niño: un patró climàtic caracteritzat per l'escalfament de l'oceà Pacífic, que pot tenir impactes significatius en els patrons meteorològics a tot el món.

– Onades de calor marines: períodes de temperatures de l'aigua inusualment càlides a l'oceà.

– Canvi climàtic: canvis a llarg termini en la temperatura i els patrons meteorològics causats per les activitats humanes, especialment l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

