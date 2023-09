La lluna plena de la collita: darrera superlluna del 2023

By

La lluna plena de la collita arribarà a la màxima il·luminació el 29 de setembre de 2023, marcant la quarta i última superlluna de l'any. Es preveu que aquest esdeveniment es produeixi a primera hora del matí, però apareixerà completament il·luminat fins dissabte al matí. Una superlluna es refereix a una lluna plena que està més a prop de la Terra del normal, fent-la semblar més gran i brillant al cel nocturn. Aquesta superlluna en particular estarà a aproximadament 224,854 milles de la Terra, cosa que la farà aproximadament un 5% més gran i un 13% més brillant que una lluna plena mitjana.

El terme "lluna de la collita" s'anomena així perquè es produeix a prop del començament de la tardor quan els cultius assoleixen el seu màxim a l'hemisferi nord. En el passat, la lluna brillant proporcionava llum addicional als agricultors per treballar al vespre i collir els seus cultius abans de les primeres gelades. Diferents tribus indígenes tenen els seus propis noms per a la lluna plena de setembre, com ara la lluna productora de blat de moro, la lluna de les fulles marrons i la lluna de tardor.

A més, aquesta època de l'any també coincideix amb altres tradicions de celebració de la collita arreu del món, com el festival coreà de Chuseok i la festa budista japonesa de Higan. Ambdues celebracions també inclouen el record dels avantpassats.

Durant la lluna plena, diversos planetes són visibles al cel nocturn. Saturn i Júpiter s'aixequen a l'est i apareixen alts en les darreres hores, mentre que Venus brilla abans de l'alba. A més, Mercuri es pot veure baix al llarg de l'horitzó oriental.

A més de la propera lluna plena, hi ha molts altres esdeveniments astronòmics per esperar. El 14 d'octubre hi haurà un eclipsi solar anular visible a Amèrica del Nord, Central i del Sud. El 28 d'octubre seguirà un eclipsi parcial de Lluna, visible a Europa, Àsia, Austràlia i parts d'Amèrica del Nord i Sud-àfrica.

Finalment, s'espera que diverses pluges de meteors assoleixin el seu punt màxim a finals d'aquest any. Aquests xàfecs es veuen millor en zones sense contaminació lumínica, i cada esdeveniment té dates punta específiques.

