El Keck Cosmic Web Imager revela la gran estructura de la Web còsmica

Els astrònoms són conscients de l'existència de la Web còsmica, una vasta estructura que connecta galàxies, des de fa temps. No obstant això, ara la visió més completa l'ha proporcionat el Keck Cosmic Web Imager (KCWI), un espectrògraf situat a l'Observatori Keck a Hawaii. KCWI va ser dissenyat específicament per detectar emissions de Lyman-alfa, que són línies d'absorció espectral d'hidrogen. En observar les transicions d'electrons en hidrogen neutre, els astrònoms poden observar eficaçment l'extensa xarxa de filaments d'hidrogen que connecten les galàxies.

La xarxa còsmica, semblant a una xarxa colossal i enrevessada, consta de galàxies interconnectades mitjançant filaments de gas. Conegut com el medi intergalàctic, aquests filaments actuen com un sistema de venes i artèries, transportant gas d'una regió a una altra. L'escala i la complexitat de la web còsmica són difícils d'entendre, però mitjançant instruments potents com el KCWI, els astrònoms estan aconseguint una millor comprensió de la seva estructura.

El KCWI és una millora respecte al seu predecessor, el CWI, que es va utilitzar en un estudi del 2015 que va revelar proves de la xarxa de transport de gas d'hidrogen. A diferència del CWI, el KCWI pot observar el gas fred i fosc present a la Web còsmica. En restar la llum de fons de diferents zones del cel, KCWI permet als astrònoms filtrar les estructures de la web còsmica.

Les implicacions de les observacions del KCWI s'estenen a la nostra comprensió de la formació, l'evolució i la matèria fosca de les galàxies. El moviment de l'hidrogen a través de l'Univers proporciona informació sobre com es formen i evolucionen les galàxies. A més, l'estudi de la matèria fosca, que constitueix la majoria de la matèria de l'Univers, està estretament relacionat amb la nostra comprensió de la Web còsmica.

En conclusió, el Keck Cosmic Web Imager està avançant en el nostre coneixement de la Web còsmica proporcionant una visió més completa de la seva estructura. La capacitat d'observar les emissions de Lyman-alfa i filtrar les estructures de la Web còsmica permet als astrònoms estudiar el moviment de l'hidrogen i el seu paper en la formació de galàxies i la matèria fosca. A través dels avenços tecnològics i de la comprensió de la vasta xarxa que connecta les galàxies, els científics estan descobrint els misteris de l'Univers.

