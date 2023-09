L'aproximació facial revela l'aparença d'un home medieval amb formes rares de nanisme

Un equip d'investigadors ha creat amb èxit una aproximació facial d'un home medieval que va viure a Polònia entre els segles IX i XI. Aquest individu, conegut com a 11/3/66, patia dues formes de nanisme, una condició tan rara que mai no hi havia hagut cap instància registrada en un esquelet centenari. Els investigadors van utilitzar exploracions en 90D del crani de l'home per reconstruir els seus trets facials.

L'anàlisi de les restes esquelètiques havia revelat anteriorment que l'home tenia característiques físiques compatibles amb l'acondroplàsia i la discondrosteosi de Léri-Weill, ambdues formes de nanisme. Les exploracions en 3D van mostrar que tenia costelles curtes, "ossos de maluc acampats" i "colzes girats", així com un paladar dental amb arc alt. No obstant això, el seu aspecte facial va romandre desconegut fins ara.

Per crear l'aproximació facial, els investigadors van importar les exploracions del crani a un programa d'edició en 3D i van utilitzar marcadors de gruix de teixit tou de donants vius per distribuir els punts de dades al crani digitalitzat. També van fer projeccions basades en TC d'individus vius per determinar la mida dels trets facials.

La reconstrucció facial va revelar un home amb una cara rodona, un front prominent i una expressió neutra. Els investigadors també van crear una reconstrucció especulativa que representava l'home amb el cap ple de cabells foscos i una barba. En particular, la mida del cap de l'home era més gran que la mitjana, que és una característica comuna de la displàsia esquelètica.

Segons la bioarqueòloga Magdalena Matczak, que va formar part del descobriment inicial de l'esquelet de l'home, l'aproximació facial va destacar trets associats a l'acondroplàsia, com ara una depressió de la zona nasal i la hipoplàsia mitjana de la cara. Va destacar la importància de recrear l'aspecte facial, ja que ens permet trobar-nos cara a cara amb una persona del passat.

Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre l'aspecte físic dels individus amb formes rares de nanisme a l'Europa medieval. L'ús de tècniques d'escaneig 3D i reconstrucció facial continua millorant la nostra comprensió de la història i la diversitat humana.

Fonts:

- 35 aproximacions facials sorprenents, des de xamans de l'edat de pedra fins al rei Tut (font no especificada)

– Estudi publicat a la base de dades de preimpressió bioRxiv (font no especificada)