Les constel·lacions de satèl·lits i l'impacte en l'astronomia

Astrònoms d'arreu del món expressen la seva preocupació per l'impacte negatiu de les constel·lacions de satèl·lits en les observacions del cel nocturn i la radioastronomia. Aquestes constel·lacions consisteixen en grups de grans satèl·lits que poden obstruir la visió d'estrelles i galàxies llunyanes, comprometent la claredat del cel nocturn.

El BlueWalker 3, un satèl·lit prototip dissenyat per formar part de la constel·lació de satèl·lits AST SpaceMobile, ha despertat preocupacions particulars entre els científics. S'ha observat que el satèl·lit, destinat a proporcionar serveis de banda ampla i mòbils a nivell mundial, és un dels objectes més brillants del cel. Astrònoms de diversos països han confirmat aquestes troballes.

La proximitat entre les bandes de longitud d'ona de transmissió del BlueWalker 3 i les bandes de radioastronomia suposa un repte important per a la protecció dels radiotelescopis de les interferències. Es necessiten investigacions addicionals per desenvolupar estratègies que salvaguardin eficaçment els telescopis existents i futurs del nombre creixent de satèl·lits previst per al llançament en la propera dècada.

El cel nocturn té una immensa importància per als experiments científics que no es poden dur a terme en laboratoris terrestres. També es considera una part vital del patrimoni cultural compartit de la humanitat. El científic Dave Clements posa èmfasi en la necessitat de protegir el cel nocturn pur, tant per als esforços científics com per al benefici de les generacions futures.

Les constel·lacions de satèl·lits, encara que són essencials per a les comunicacions globals, poden dificultar la investigació astronòmica. Els investigadors darrere del recent estudi proposen desplegar aquestes constel·lacions d'una manera que minimitzi la interferència amb les observacions astronòmiques. Aquest enfocament permetria el progrés de la tecnologia tot preservant la nostra capacitat per explorar i comprendre el cosmos.

Empreses com SpaceX i OneWeb, amb els seus respectius projectes Starlink i OneWeb, estan treballant activament en solucions per mitigar l'impacte de les seves constel·lacions de satèl·lits. S'estan explorant recobriments que redueixen la reflectivitat i les discussions sobre normatives i directrius per garantir un equilibri entre l'avenç tecnològic i la preservació dels nostres cels nocturns.

L'expansió de les constel·lacions de satèl·lits posa de manifest la necessitat d'una integració acurada de les noves tecnologies al nostre espai compartit. La coexistència entre aquests avenços i les meravelles de l'univers és una prioritat per als innovadors tecnològics i la comunitat global.

