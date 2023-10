L'OSIRIS-REx de la NASA retorna amb èxit una càpsula de mostres d'asteroides a la Terra

By

La missió OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Regolith Explorer) de la NASA va assolir una fita important el 24 de setembre quan una càpsula que contenia roques i pols recollida de l'asteroide Bennu va aterrar amb èxit a Utah. La càpsula va ser destinada a aterrar al camp d'entrenament i proves d'Utah del Departament de Defensa a prop de Salt Lake City.

La nau espacial OSIRIS-REx va alliberar la càpsula de retorn de la mostra a uns 63,000 milles per sobre de la superfície de la Terra, assegurant que entraria a l'atmosfera terrestre a la trajectòria correcta. Mentre baixava cap a la Terra, les imatges capturades pel sistema de càmeres de la nau espacial, TAGCAMS (Touch-and-Go Camera System), van mostrar el progrés de la càpsula. La seqüència d'imatges en blanc i negre presa per la NavCam 1 de TAGCAMS va revelar el Sol a la part superior del marc i una "Terra creixent" a la vora esquerra.

Després d'aterrar al desert del Gran Llac Salat d'Utah, la càpsula de retorn de la mostra es va transportar a una sala neta temporal del camp d'entrenament i proves d'Utah. Després es va traslladar al Johnson Space Center de la NASA a Houston per a una anàlisi més detallada. La càpsula, carbonitzada pel seu viatge per l'atmosfera terrestre, serà manejada i estudiada amb cura per descobrir els secrets de l'asteroide Bennu.

Mentrestant, la nau espacial OSIRIS-REx, ara rebatejada OSIRIS-APEX, s'embarca en una nova missió. La seva destinació és l'asteroide Apophis, que s'espera que arribi l'any 2029. Aquesta nova missió continuarà l'exploració d'asteroides, proporcionant informació valuosa sobre la formació dels planetes i els orígens de la vida.

El retorn de la càpsula de mostra marca un assoliment important per a la missió OSIRIS-REx i els esforços continuats de la NASA per estudiar i comprendre els asteroides. Les mostres recollides de Bennu tenen el potencial de proporcionar informació inestimable sobre el primer sistema solar i els blocs de construcció de la vida. A mesura que els científics analitzen aquestes mostres, esperen obtenir informació sobre els nostres propis orígens i la possibilitat de vida més enllà de la Terra.

Fonts:

– NASA/Goddard/Universitat d'Arizona/Lockheed Martin

– NASA/Keegan Barber