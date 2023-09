El cometa Nishimura perd la cua després de la col·lisió amb el plasma solar, capturat per la nau espacial STEREO-A de la NASA

Les imatges de vídeo capturades per la nau espacial STEREO-A de la NASA mostren que el cometa verd Nishimura, recentment descobert, està sent el cos xocat per una potent ejecció de massa coronal (CME) després de sobreviure a una trobada propera amb el sol. La col·lisió inesperada va fer que la cua del cometa, un rastre de pols i gas que el sol va treure, va desaparèixer breument.

El cometa Nishimura, també conegut com C/2023 P1, va ser observat per primera vegada el 12 d'agost per l'astrònom aficionat japonès Hideo Nishimura. Inicialment, la seva trajectòria va suggerir que podria ser un objecte interestel·lar, com 'Oumuamua o el cometa 2I/Borisov, que sortiria del sistema solar després de passar al voltant del sol. No obstant això, observacions posteriors van revelar que el cometa es va originar al núvol d'Oort, una regió de cometes i objectes gelats més enllà de l'òrbita de Neptú, i té una òrbita altament el·líptica que el porta al sistema solar interior cada 430 anys.

El 12 de setembre, el cometa Nishimura va arribar al seu punt més proper a la Terra, passant a 78 milions de milles (125 milions de quilòmetres) del nostre planeta. El cometa es va fer visible prop de l'horitzó poc abans de la sortida i després de la posta del sol, emetent una resplendor verda a causa d'una alta concentració de dicarboni en el coma, el núvol de gas i pols que envolta el seu nucli.

El 17 de setembre, el cometa va assolir la seva distància mínima del sol, coneguda com periheli, a una distància de 20.5 milions de milles (33 milions de quilòmetres). Aquesta trobada propera podria haver fet que el cometa es cremés o es trenqués, però va aconseguir sobreviure.

Quan el cometa Nishimura s'allunyava del sol, va passar per davant de la nau espacial STEREO-A de la NASA, que va controlar de prop el seu progrés. El 22 de setembre, una gran onada de plasma, possiblement a partir d'un esclat de vent solar o d'un CME, va sortir de la cua del cometa en un esdeveniment de desconnexió. Tanmateix, aquest efecte és temporal i inofensiu per al cometa. La cua tornarà a créixer a mesura que es bufi més pols i gas del cometa.

Tot i ser bombardejat constantment pel sol, el cometa Nishimura s'ha mantingut en la seva trajectòria original i s'ha comportat sorprenentment bé. És poc probable que torni a ser visible a ull nu per a la majoria de la gent, però hi ha la possibilitat que les generacions futures tinguin l'oportunitat d'observar-lo quan torni al sistema solar interior d'aquí a uns quants segles.

