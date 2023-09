Neptú a l'oposició: quan i com observar el gegant de gel

Neptú, el vuitè planeta del sol i el planeta més llunyà del nostre sistema solar, estarà en oposició el dimarts 19 de setembre. Això vol dir que estarà en línia directa amb el sol i la Terra, amb el nostre planeta situat al centre. Com a avantatge addicional, Neptú també farà el seu acostament més proper a la Terra, conegut com perigeu, aproximadament al mateix temps. Això farà que el planeta llunyà sembli més gran i més brillant al cel nocturn, creant una oportunitat privilegiada per a l'observació.

Des de la ciutat de Nova York, Neptú pujarà a l'est aproximadament a les 6:58 pm EDT i es farà visible unes hores més tard. En el seu punt més alt del cel, cap a les 12:51 EDT del dimecres 20 de setembre, Neptú estarà a 46 graus sobre l'horitzó. Estarà situat a la constel·lació de Peixos.

Tanmateix, és important tenir en compte que tot i que Neptú es troba al perigeu, la Terra i el gegant de gel encara estan increïblement allunyats. Durant aquesta aproximació més propera, Neptú encara estarà a aproximadament 2.7 milions de milles del nostre planeta. Per oferir una mica de perspectiva, la Terra i Mart estan separats per una distància mitjana de 140 milions de milles. Això significa que la distància mitjana entre Mart i la Terra podria encaixar entre la Terra i Neptú gairebé 20 vegades més.

A causa de la seva immensa distància, Neptú no es pot veure al cel a ull nu. Té una amplada de 31,000 milles (50,000 quilòmetres), unes quatre vegades la mida de la Terra, el que el converteix en el quart planeta més gran del nostre sistema solar. Tanmateix, la visibilitat de Neptú requereix l'ús d'un telescopi o prismàtics de qualitat i unes condicions meteorològiques favorables.

Si us interessa observar Neptú o capturar fotos del cel nocturn, hi ha diversos recursos disponibles. Space.com ofereix guies sobre els millors telescopis, prismàtics, càmeres i lents per a astrofotografia. Si aconsegueixes fotografiar Neptú a l'oposició, fins i tot pots enviar les teves imatges i detalls a [protegit per correu electrònic] per l'oportunitat de compartir-los amb altres entusiastes de l'espai.

En conclusió, l'oposició i la proximitat de Neptú a la Terra ofereixen una excel·lent oportunitat per veure i estudiar aquest gegant de gel llunyà. Utilitzant l'equip adequat i trobant una ubicació adequada, els observadors del cel poden meravellar-se davant les meravelles del nostre sistema solar.

Fonts:

- Al cel

- space.com