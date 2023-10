El drenatge dels aqüífers als terrenys caòtics marcians revela evidències de l'antic llac de fang

By

Un descobriment històric d'un equip col·laboratiu liderat per Alexis Rodríguez de l'Institut de Ciències Planetàries ha revelat proves de planes sedimentàries creades pel drenatge dels aqüífers dins de formacions de col·lapse marcià anomenades terrenys caòtics. Els investigadors es van centrar en una unitat sedimentària dins d'Hydraotes Chaos, que interpreten que són les restes d'un llac de fang format per descàrregues d'estratigrafia de fang carregada de gas que es remunta a fa gairebé 4 milions d'anys. Aquest període de temps coincideix amb un moment en què la superfície de Mart era probablement habitable. Els sediments trobats en aquesta zona poden albergar evidències de vida antiga.

La investigació, titulada "Explorant l'evidència dels residus d'esclat sedimentari de l'aqüífer de l'Amazonia mitjana en un terreny caòtic marcià" i publicada a Nature Scientific Reports, va ser un esforç col·laboratiu amb coautors del Centre de Recerca Ames de la NASA, la Universitat d'Arizona, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science i la Universitat de Florida.

Una de les troballes intrigants és la presència de volcans de fang i diapirs a Hydraotes Chaos, que estan molt estesos i es creu que resulten del vulcanisme sedimentari. En lloc de pujades i erupcions de magma, els sediments i les sals humits arriben i trenquen a la superfície, formant monticles i fluxos. Aquestes formacions de monticles només es produeixen sobre els materials del sòl del terreny caòtic i no a les taules, cosa que suggereix un enllaç en la composició del material en lloc d'una gènesi per forces extensionals regionals generades per ascens magmàtic.

La investigació és un pas important per entendre la història geològica i l'habitabilitat potencial de Mart. Destaca la importància d'investigar aquests terrenys caòtics, ja que poden contenir pistes sobre l'existència potencial de vida passada al planeta vermell. A mesura que l'exploració de Mart continuï, un estudi addicional del drenatge dels aqüífers i de les formacions sedimentàries serà fonamental per desbloquejar els misteris del passat del planeta.

Fonts:

– Nota de premsa del Planetary Science Institute

– Informes científics de la natura