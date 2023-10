La disminució del gel marí antàrtic genera preocupacions per al món i Nova Zelanda

Una cimera d'emergència de la Plataforma científica de l'Antàrtida a Wellington ha despertat serioses preocupacions pels canvis alarmants que s'estan produint a l'Antàrtida, especialment pel que fa a la reducció significativa del gel marí durant l'hivern passat. Dos membres destacats de la Plataforma Científica, el professor Nick Golledge i la doctora Bella Duncan, tots dos del Centre de Recerca Antàrtica de la Universitat de Victoria de Wellington, han expressat la seva preocupació per les implicacions de la disminució del gel marí a l'Antàrtida per a la comunitat global, inclosa Nova Zelanda.

Un article recent publicat a Communications Earth and Environment va cridar l'atenció sobre el mínim rècord de gel marí antàrtic observat el febrer de 2023, cosa que suggereix que l'escalfament de l'oceà ha tingut un paper important a l'hora d'empènyer el gel a un nou estat de baixa extensió. Això indica que els processos subjacents que regeixen la cobertura del gel marí a l'Antàrtida poden haver estat alterats.

Segons el professor Nick Golledge, els models climàtics prediuen una disminució continuada del gel marí antàrtic en les properes dècades, fins i tot sota escenaris estrictes de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. La reducció del gel marí és una preocupació crítica, ja que té un paper crucial en la generació d'aigua del fons antàrtic, un dels corrents oceànics més importants del planeta. La interrupció de la seva circulació té implicacions de gran abast per al clima global, inclosa la regió de Wairarapa. A més, la disminució del gel marí suposa una amenaça important per als pingüins emperadors, ja que depenen molt d'ell per a la reproducció.

La doctora Bella Duncan comparteix les preocupacions del professor Golledge. L'estudi dels registres històrics de l'entorn antàrtic indica que és probable que els canvis actuals persisteixin, donant lloc a impactes significatius en el clima local i global, els nivells del mar i els ecosistemes. La devastació causada pel cicló Gabrielle aquest any va servir com un clar exemple de les conseqüències d'una atmosfera més càlida, que reté més aigua i provoca un augment de les precipitacions. Amb l'expectativa d'esdeveniments climàtics més extrems, l'acció urgent per abordar el canvi climàtic esdevé cada cop més vital, ja que els científics del clima lluiten per transmetre la urgència de la situació.

