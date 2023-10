L'impacte de la concentració de pigments i la temperatura d'assecat en el patró de la pintura seca

Els investigadors han descobert que la manera com s'asseca la pintura està influenciada per dos factors: la concentració de pigment a la pintura i la temperatura a la qual s'asseca. Ajustant aquests factors, és possible controlar l'aspecte final de la pintura seca.

En un estudi publicat a Langmuir d'ACS, els investigadors van trobar que les gotes de pintura amb concentracions més baixes de pigment o assecades en superfícies més fresques sovint s'assemblaven a "ous fregits" quan s'assequen. D'altra banda, les gotes amb concentracions de pigment més altes o assecades a temperatures més altes tenien un aspecte més uniforme. Aquesta informació suggereix que la manipulació de la concentració de pigment i la temperatura d'assecat poden afectar el patró i l'aspecte de la pintura seca.

El procés d'assecat de la pintura es veu afectat per la seva complexa composició, que inclou resines, pigments, additius i un dissolvent com l'aigua. A mesura que la pintura s'asseca, es produeixen diverses interaccions químiques, que de vegades poden donar lloc a patrons no desitjats o petites esquerdes. Els artistes i pintors solen desitjar una distribució uniforme del pigment a la superfície quan apliquen pintura. No obstant això, no ha quedat clar com evitar la formació de patrons durant el procés d'assecat.

Per investigar-ho, els investigadors van realitzar experiments amb una pintura acrílica a base d'aigua barrejada amb aigua. Van deixar caure les solucions sobre portaobjectes de vidre escalfats, permetent que el líquid s'evaporés. Durant aquest procés, van observar tres fenòmens que van influir en l'aspecte final de la pintura seca.

En primer lloc, hi va haver un flux interior de líquid des del substrat calent fins a la part superior més freda de la gota, així com una tirada cap a l'exterior causada pel flux capil·lar. En segon lloc, la gelificació de la suspensió de pintura va augmentar la viscositat i va frenar el moviment del pigment. Finalment, l'etapa d'assecat va bloquejar els pigments al seu lloc a la superfície del portaobjectes de vidre.

Els investigadors van descobrir que tant la concentració de pigment com la temperatura superficial del portaobjectes de vidre van afectar la mida, la forma i el patró de les gotes de pintura seques. Les gotes amb concentracions de pigment més baixes o col·locades en superfícies més fresques acumulaven molècules de colors al centre, creant un aspecte d'"ou ferrat". D'altra banda, les gotes amb concentracions de pigment més altes o assecades a temperatures més altes tenien un patró més uniforme amb una distribució uniforme del color.

Per controlar l'aspecte de la pintura seca, es recomana ajustar la concentració de pigment i la temperatura de la superfície en funció del patró final desitjat.

