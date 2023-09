Els humans condueixen la pèrdua de múltiples branques a l'arbre de la vida, segons l'estudi

Un nou estudi adverteix de l'amenaça d'una sisena extinció massiva causada per les activitats humanes, afirmant que els humans estan provocant la pèrdua de branques senceres de l'"Arbre de la Vida". L'estudi, publicat a les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències, és únic perquè examina l'extinció de gèneres sencers en lloc de només espècies individuals.

Els investigadors es van centrar en les espècies de vertebrats (excloent els peixos) i van trobar que dels 5,400 gèneres estudiats, 73 s'havien extingit en els últims 500 anys, i la majoria d'ells van desaparèixer en els últims dos segles. Aquesta taxa d'extinció és molt superior al que s'esperaria segons les estimacions del registre fòssil.

Les activitats humanes com la destrucció d'hàbitats, la sobrepesca i la caça s'identifiquen com la causa principal d'aquesta crisi d'extinció. La pèrdua d'un gènere pot tenir conseqüències de gran abast per a tot un ecosistema. El coautor de l'estudi, Gerardo Ceballos, destaca la urgència de la situació, afirmant: "La nostra preocupació és que... estem perdent coses tan ràpid, que per a nosaltres, assenyala el col·lapse de la civilització".

Tot i que tots els experts coincideixen que el ritme actual d'extinció és alarmant, si es tracta d'una sisena extinció massiva és un tema de debat. Els científics defineixen una extinció massiva com la pèrdua del 75% de les espècies en un curt període de temps. Segons Robert Cowie, biòleg de la Universitat de Hawaii, utilitzant aquesta definició, encara no s'ha produït una sisena extinció massiva.

Tanmateix, les troballes de l'estudi de la pèrdua de branques senceres de l'Arbre de la Vida subratllen la gravetat de la situació. Aquest estudi demostra la necessitat urgent d'actuar per preservar la biodiversitat i protegir el futur de la humanitat.

