Els humans condueixen la pèrdua de branques senceres de l'arbre de la vida, adverteix un nou estudi

Un estudi recent publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha revelat que els humans estan causant l'extinció de branques senceres de l'"Arbre de la Vida", cosa que genera preocupacions sobre una possible sisena extinció massiva. L'estudi, realitzat per investigadors de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, se centra en l'extinció de gèneres sencers, que són classificacions entre espècies i famílies.

A diferència d'estudis anteriors que només examinaven la pèrdua d'espècies individuals, aquesta investigació analitza la desaparició de gèneres sencers. És una contribució significativa perquè proporciona una comprensió més profunda de les taxes d'extinció actuals. El professor Gerardo Ceballos, un dels coautors de l'estudi, subratlla que la crisi d'extinció és igual de greu que la crisi del canvi climàtic, però sovint es passa per alt.

En examinar les dades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), els investigadors van trobar que 73 gèneres s'han extingit en els últims 500 anys, i la majoria d'extincions s'han produït en els darrers dos segles. Això és alarmant, ja que segons les taxes d'extinció anteriors, només s'haurien d'haver perdut dos gèneres en el mateix període de temps.

L'estudi atribueix activitats humanes com la destrucció d'hàbitats, la sobrepesca i la caça com les principals causes d'aquestes extincions. La pèrdua fins i tot d'un sol gènere pot tenir conseqüències de gran abast per als ecosistemes. Els investigadors creuen que cal accions urgents per evitar més pèrdues i col·lapses de civilitzacions.

Tot i que hi ha un consens entre els experts que el ritme actual d'extinció és alarmant, si compleix els criteris per a una sisena extinció massiva continua sent un tema de debat. Una extinció massiva es defineix com la pèrdua del 75% de les espècies en un curt període de temps. Tanmateix, si les taxes d'extinció actuals persisteixen o augmenten, és probable que es produeixi una extinció massiva.

Els autors de l'estudi destaquen la necessitat de prioritzar la protecció i restauració dels hàbitats naturals per evitar noves extincions. Creuen que encara és possible salvar molts gèneres si es prenen mesures immediates.

Fonts: Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències (PNAS)

Definicions:

Gèneres: En la classificació dels éssers vius, un gènere és un rang entre espècie i família.

Espècie: grup d'organismes que comparteixen característiques similars i que es poden reproduir per produir descendència fèrtil.

Extinció massiva: pèrdua ràpida d'un percentatge significatiu d'espècies en un període curt de temps, que comporta grans canvis ecològics i evolutius.

Arbre de la vida: una representació metafòrica de les relacions entre diferents espècies, rastrejant la seva història evolutiva fins a un avantpassat comú.