Noves simulacions superen els límits de l'exploració espacial en atmosferes alienígenes gelades

21 de novembre de 2023: mentre els científics continuen avançant els límits de l'exploració espacial, una nova investigació de l'Agència Espacial Europea (ESA) il·lumina els reptes de navegar per les atmosferes alienígenes d'Urà i Neptú. Mitjançant la realització de simulacions al túnel T6 Stalker de plasma hipersònic de la Universitat d'Oxford, l'ESA pretén desbloquejar el potencial per a futures missions a aquests enigmàtics gegants de gel.

El T6 Stalker Tunnel de plasma hipersònic és el túnel de vent més ràpid d'Europa, amb la capacitat de generar fluxos de vent que superen els 20 quilòmetres per segon. Aquesta extraordinària velocitat és necessària per replicar les condicions d'alta velocitat que ha de suportar una nau espacial mentre passa per les atmosferes hostils d'aquests planetes llunyans. A més, el Grup de Diagnòstic de Flux d'Alta Entalpia (HEFDiG) de la Universitat de Stuttgart a Alemanya va aportar la seva experiència utilitzant un túnel de vent similar per a les proves.

L'enginyer d'aerotermodinàmica de l'ESA Louis Walpot subratlla els principals reptes que s'enfronten a l'hora d'enviar sondes a les atmosferes d'Urà i Neptú. Aquestes sondes no només han de suportar altes pressions i temperatures, sinó que també han de suportar un bombardeig de gasos únics, com l'hidrogen, l'heli i el metà.

Les simulacions realitzades per HEFDiG il·lustren de manera vívida les condicions formidables que experimentaria una sonda en entrar a l'atmosfera d'un gegant de gel. La sonda simulada del vídeo suporta un assalt implacable de gasos aliens, destacant encara més la necessitat de sistemes de protecció tèrmica robustos i d'enginyeria avançada per garantir la supervivència d'equips de missió crítica.

Actualment, la velocitat d'entrada objectiu d'una sonda que entra a Urà és d'aproximadament 25 quilòmetres per segon. Tanmateix, els científics només han pogut aconseguir una velocitat simulada de fins a 19 quilòmetres per segon. Per obrir el camí per a futures missions a aquests planetes llunyans, Walpot subratlla la necessitat d'actualitzar les instal·lacions de proves existents per replicar amb precisió les composicions i velocitats atmosfèriques trobades a Urà i Neptú.

Aquesta investigació significa un pas crucial per desbloquejar els misteris amagats dins les atmosferes gelades d'Urà i Neptú. Mentre l'ESA continua explorant les possibilitats, els científics i els enginyers treballen incansablement per superar els nombrosos obstacles que permeten la comprensió de la humanitat d'aquests fascinants cossos celestes.

Preguntes més freqüents (FAQ)

- Què és el T6 Stalker Tunnel de plasma hipersònic?

El T6 Stalker Tunnel de plasma hipersònic és el túnel de vent més ràpid d'Europa situat a la Universitat d'Oxford. És capaç de generar fluxos de vent superiors als 20 quilòmetres per segon, essencials per provar les altes velocitats que han d'assolir les naus espacials per navegar per les atmosferes d'Urà i Neptú.

- Quins són els principals reptes d'explorar Urà i Neptú?

Els principals reptes inclouen la resistència a altes pressions i temperatures, així com l'exposició a gasos únics com l'hidrogen, l'heli i el metà. A més, la nau espacial ha de disposar d'un sistema de protecció tèrmica d'alt rendiment per suportar l'entrada atmosfèrica durant una durada significativa.

- Per què les simulacions són crucials per explorar aquests planetes?

Les simulacions permeten als científics entendre les condicions extremes i els reptes als quals s'enfrontaria una nau espacial mentre entra i navega per les atmosferes d'Urà i Neptú. En replicar aquestes condicions en entorns controlats, els investigadors poden desenvolupar i provar tecnologies que permetin missions reeixides a aquests gegants gelats.

- Quina és la velocitat d'entrada objectiu d'una sonda a Urà?

Actualment, la velocitat d'entrada objectiu d'una sonda a Urà és d'uns 25 quilòmetres per segon. Tanmateix, els científics només han aconseguit una velocitat simulada de fins a 19 quilòmetres per segon, cosa que posa de manifest la necessitat de més avenços en tecnologia i instal·lacions de proves per satisfer els requisits de futures missions.