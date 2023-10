Els investigadors utilitzen el ràdio telescopi gegant d'ones metre per estudiar la ionosfera de la Terra

Els investigadors han fet un avenç significatiu en l'estudi de la ionosfera terrestre utilitzant el ràdio telescopi d'ones gegants (GMRT) en lloc de les observacions tradicionals per satèl·lit. El GMRT, situat a la regió de latituds baixes, ha demostrat ser efectiu per detectar i caracteritzar les pertorbacions a la ionosfera. Aquesta investigació proporciona una millor comprensió de la ionosfera, que pot tenir implicacions per millorar la precisió dels serveis GPS, així com per estudiar les ràdio galàxies.

L'autor principal de l'estudi, Sarvesh Mangala del Centre Nacional de Ràdio Astrofísica, juntament amb el seu mentor, el professor Abhirup Datta de l'IIT-Indore, van detectar amb èxit múltiples pertorbacions ionosfèriques que viatgen a escala mitjana (TID) i TID a petita escala mitjançant el GMRT. Aquestes pertorbacions es van observar a freqüències de 235 MHz i 610 MHz.

L'estudi va revelar canvis inesperats a la ionosfera durant les hores de la sortida del sol, pertorbacions ionosfèriques significatives i estructures a menor escala que es mouen en la mateixa direcció. Aquesta observació desafia estudis anteriors i destaca la importància d'utilitzar instruments de latitud baixa, com el GMRT, per detectar eficaçment els canvis en la densitat d'electrons de la ionosfera.

En millorar el coneixement i els models de la ionosfera, aquesta investigació pot conduir a millors tecnologies i mesures més precises per a la navegació i la comunicació. L'excepcional sensibilitat del GMRT permet mesures precises de les variacions ionosfèriques, superant les capacitats dels instruments GPS i de radar.

Aquest resultat innovador obre noves vies per a la investigació mitjançant el GMRT. Yashwant Gupta, director del centre del Centre Nacional de Ràdio Astrofísica, va afirmar que aquest assoliment valida les seves creences en el potencial del GMRT i destaca la importància d'aquesta investigació per avançar en la nostra comprensió de la ionosfera.

