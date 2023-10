El ràdio telescopi d'ones gegants s'utilitza per estudiar les pertorbacions a la ionosfera terrestre

Els investigadors han utilitzat el Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) per estudiar les pertorbacions a la ionosfera terrestre per primera vegada. Anteriorment, les observacions de la ionosfera es feien mitjançant satèl·lits. En millorar la nostra comprensió de la ionosfera, aquesta investigació pot millorar la precisió dels serveis de posicionament, navegació i cronometratge, així com facilitar l'estudi de les ràdio galàxies. L'estudi, publicat a la revista revisada per parells Geophysical Research Letters, va ser dirigit per Sarvesh Mangala del National Center for Radio Astrophysics.

L'equip va detectar amb èxit les pertorbacions ionosfèriques que viatgen a escala mitjana (TID) amb un rang de 100 a 300 km i TID a petita escala d'aproximadament 10 km mitjançant el GMRT. Aquestes observacions es van fer a freqüències de 235 MHz i 610 MHz. L'estudi va revelar canvis inesperats a la ionosfera durant les hores de la sortida del sol, pertorbacions ionosfèriques significatives i estructures a menor escala que es mouen en la mateixa direcció.

La sensibilitat "excepcional" del GMRT va permetre als investigadors detectar i caracteritzar els TID durant una observació de nou hores realitzada entre el 5 i el 6 d'agost de 2012. Aquest estudi és un dels primers a utilitzar eficaçment un instrument de baixes latituds (situat més a prop del magnètic de la Terra). equador) per detectar canvis en la densitat electrònica a la ionosfera.

Els resultats d'aquesta investigació podrien millorar el coneixement i els models de la ionosfera, donant lloc a avenços en les tecnologies i a mesures més precises amb finalitats de navegació i comunicació. El GMRT, tot i que no és una sonda tradicional per estudiar la ionosfera, ha demostrat ser molt eficaç per detectar diversos fenòmens ionosfèrics.

El GMRT ofereix una sensibilitat més alta en comparació amb el GPS i els instruments de radar, permetent mesures precises de les variacions ionosfèriques. Aquest estudi ha demostrat el potencial del GMRT per obrir noves vies de recerca en aquest camp.

Font: The New Indian Express